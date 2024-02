Carlos Hermosillo sorprendido por el buen momento de Cruz Azul: “Disfrutas verlo jugar”

Luego de un arranque de torneo lleno de dudas, Cruz Azul recompuso el camino y ya acumula seis victorias consecutivas, mismas que hoy lo colocan como líder del Clausura 2024.

Esta situación ha comenzado a ilusionar a la afición de la Máquina, ya que además el equipo ha mostrado un buen funcionamiento ante clubes importantes como Tigres.

Ahora, el conjunto celeste busca aumentar su buena racha cuando enfrente al América este 24 de febrero y previo a dicho duelo, Carlos Hermosillo se dijo entusiasmado por el gran nivel del equipo, por lo que espera que mantenga el ritmo hasta final del torneo.

El buen funcionamiento de Cruz Azul ilusiona a su afición con el décimo título de Liga MX. Mexsport (Adrian Macias)

“Nunca había visto a un Cruz Azul que jugara tan dinámico como este. Te habla del gran trabajo de Anselmi, pero sobre todo en lo físico. No sé si van a aguantar las siguientes fechas, están a un ritmo exigente y muy alto, es muy difícil sostenerlo”, mencionó en entrevista para el programa Claro en W.

En ese sentido, el Grandote de Cerro Azul aplaudió la gestión de Martín Anselmi e Iván Alonso por el buen funcionamiento del equipo, asegurando que hoy en día, disfruta verlos jugar.

“La clave está en potenciar sus jugadores. Regresó a Charly (Rodríguez) a nivel de selección, Kevin Mier es buen arquero, está debutando jóvenes. La verdad es que están haciendo muy bien las cosas y eso me da mucho gusto. Pero no es nada más Anselmi, porque el que lo trajo es Iván Alonso. Pero también los jugadores, creo que están metidos y eso no lo veía hace mucho tiempo. Más allá de que sean primeros, hoy disfrutas verlos jugar”, sentenció.