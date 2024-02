David Faitelson tunde al Canelo por no pelear con Benavidez: ”Nos quiere ver la cara”

David Faitelson se ha caracterizado por ser uno de los periodistas más críticos de la carrera de Saúl Canelo Álvarez, quien volverá a los cuadriláteros el próximo 4 de mayo, aunque no lo hará contra David Benavidez, su principal retador mandatario en las 168 libras.

Por consecuencia, el ahora analista de TUDN volvió a tundir al jalisciense al asegurar que le quiere ver la cara a la afición peleando contra rivales de mucho menor jerarquía.

“No sé a quién le quiere ver la cara el ‘Canelo’, pero a mí no me la va a ver, otra vez. Ahora resulta que la pelea con David Benavidez no se va a hacer este año. Está pensando en Jaime Munguía. ¿Qué le va a hacer Jaime Munguía al ‘Canelo’? Ni cosquillas. Está pensando en Terrence Crawford, que sí tiene un lugar entre los mejores boxeadores libra por libra, pero es un peso welter. Lo va a hacer subir de las 153 a las 168 libras”, mencionó durante un video en su cuenta de X.

Canelo debería salir a explicar por qué no quiere pelear contra David Benavidez... ¡Saúl sigue haciendo lo que se le da la gana!



📹 Completo: https://t.co/CFjwj1uLkJ pic.twitter.com/GaMvjAjY2M — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 24, 2024

En ese sentido, el periodista deportivo acusó al Consejo Mundial del Boxeo (CMB) de dejar hacer al Canelo lo que se le de la gana, por lo que pidió una explicación del por qué no se enfrenta al Bandera Roja.

“El Consejo Mundial de Boxeo, que primero se vio muy agresivo y Mauricio Sulaimán dijo ‘Vamos a obligar a que pelee contra Benavidez porque es el retador oficial de los supermedianos’. Pamplinas y más pamplinas. El ‘Canelo’ hace lo que se le da la gana”, mencionó.

“Alguien nos tiene que explicar por qué no quiere pelear con Benavidez. Yo no creo que un boxeador tenga miedo, pero por qué ‘Canelo’ no quiere pelear con David Benavidez”, sentenció.