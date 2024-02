“Te hace daño la Kings League, no estás con el Escorpión”: Faitelson exhibe a Marc Crosas

David Faitelson se ha caracterizado por tener una trayectoria llena de polémicas en el periodismo deportivo, ya sea con atletas o con sus propios compañeros de trabajo.

Recientemente, el ahora analista de TUDN volvió a protagonizar un nuevo episodio bastante tenso junto a Marc Crosas, a quien descalificó por ser el director deportivo de la Kings League Américas.

Fue durante el programa Línea de 4 de TUDN donde ambos panelistas se encontraban discutiendo quién era el jugador más importante de Tigres.

Mientras el exanalista de ESPN aseguró que André Pierre Gignac, Crosas respondió que Nahuel Guzmán, por lo que se enfrascaron en una discusión en la que Faitelson le pidió al exjugador español no decir ridiculeces.

“No caigas en más ridículos Crosas. Me trajeron a esta mesa para que yo diga las tonterías, no tú, me estás ganando. Te está haciendo daño la Kings League, ya no estás con el Escorpión y esa gente, estamos hablando de cosas serias”, mencionó.

La respuesta de Marc Crosas resultó inesperada, ya que afortunadamente no se enganchó y todo terminó entre risas.