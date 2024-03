Tiger Mask busca ajustar cuentas con Último Guerrero en la Arena México

El CMLL se viste nuevamente de gala, ya que este viernes la leyenda japonesa Tiger Mask regresará a la Arena México para enfrentarse en un mano a mano al luchador de élite Último Guerrero.

A pesar de haberse enfrentado en varias ocasiones, Tiger Mask reconoce la evolución técnica y de fuerza del luchador mexicano, por lo que no lo subestima. Declaró que existe una gran rivalidad entre Último Guerrero y él, y que ambos se conocen bien, por lo que desea mostrar al público la mejor calidad luchística de dicha rivalidad.

Durante la batalla, la estrella japonesa Liger estará a su lado como su segundo. Recordó que hace tiempo hicieron pareja durante más de una década y expresó su admiración y respeto por él. Aunque le hubiera gustado invertir los roles, se siente honrado de tenerlo a su lado.

La gran estrella nipona reconoció que hay mucho talento dentro de la “seria y estable” y que la alianza entre NJPW y CMLL ha dado a conocer a nuevos talentos. Sin embargo, a Tiger le gustaría enfrentarse a leyendas vivientes como Atlantis o Blue Panther.

Tiger Mask fue cauteloso al opinar sobre los jóvenes, pero reconoció el trabajo de Mascara Dorada, a quien considera un gran luchador, y está seguro de que con el tiempo saldrán muchos más talentos.

La leyenda también habló sobre sus rivales del martes, quienes intentaron quitarle su máscara. Manifestó que “ellos han ido a Japón varias veces como técnicos y ahora, aunque sean guapos, no me gustó que intentaran quitarme la máscara. Pero lo que más me disgustó fue que Kemalito me haya golpeado. Tal vez tengamos un mano a mano”.

Recordando su niñez, expresó que tenía curiosidad por cómo eran las luchas en México y decidió que quería ser luchador. Reconoció que llevar el nombre de Tiger Mask no ha sido fácil, y que han sido muchos años de trayectoria, por lo que una lucha de apuestas sería muy difícil de lograr. Aunque de manera amistosa intercambió su máscara con Difunto, dijo que sería interesante apostar su incógnita.

En el futuro, le gustaría regresar a México al CMLL con más presentaciones, gracias a la alianza entre NJPW y el CMLL. Algún día le gustaría participar en un Homenaje a Dos Leyendas, como próximamente estará Tony Salazar, y aunque subir al ring sería difícil, en unos años sería para él un honor ser la leyenda homenajeada.