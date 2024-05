Munguía le hace el feo a De la Hoya tras pelea con Canelo: “Fernando Beltrán es el bueno”

Saúl Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya protagonizaron un fuerte altercado que estuvo a punto de llegar a los golpes durante la conferencia de prensa previa al combate entre el tapatío y Jaime Munguía.

El pugilista jalisciense acusó al promotor de Golden Boy de robarle a los boxeadores, por lo que advirtió al Destructor de cuidarse de él.

En medio de este suceso, Munguía reaccionó sereno e incluso se mostró sonriente al momento del conflicto entre ambos personajes; sin embargo, al término de la conferencia dejó en claro que este problema no le afecta en lo absoluto. Incluso, se atrevió a decir que es bueno para el espectáculo.

“No entendí ni madres, no supe ni qué se dijeron. Como siempre lo he dicho, respeto a mis rivales, pero arriba del ring es otra cosa. La verdad que a mi no me afecta, está bien. Es bueno para el espectáculo”, mencionó en entrevista para TV Azteca.

¿Desplante a De la Hoya?

En ese sentido, Jaime Munguía lanzó una indirecta a De la Hoya al asegurar que él único que ha estado a lo largo de su carrera boxística ha sido Fernando Beltrán, promotor de Zanfer.

“No pienso nada al respecto de eso (sobre que De la Hoya le roba reflectores). Al final los que vamos a tener los reflectores el sábado somos Canelo y yo. Este es el bueno (Fernando Beltrán)”, mencionó al ser cuestionado sobre la importancia de su mánager.