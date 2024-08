“El apoyo de la Conade y Ana Guevara ha sido incondicional”: Osmar Olvera

Osmar Olvera hizo historia para México en los pasados Juegos Olímpicos París 2024, donde conquistó dos medallas en el trampolín de 3 metros: una plata junto a Juan Celaya en clavados sincronizados y un bronce en la modalidad individual.

En medio de este memorable resultado, la Conade recibió infinidad de críticas por no otorgar las becas a los deportistas de disciplinas acuáticas, incluyendo a Osmar.

Lo anterior, debido a que la World Aquatics desconoció a la Federación Mexicana de Natación por supuesto desvío de recursos, por lo que al no resolverse el tema, los atletas se quedaron sin recibir su beca.

Osmar agradece a Ana Guevara

En medio de esta controversia generada, el multimedallista mexicano agradeció a Ana Guevara por el apoyo otorgado durante este ciclo olímpico, ya que su preparación la realizó en el CNAR junto a su entrenadora Ma Jin, quien forma parte de un convenio entre México y China para impulsar al deporte.

Incluso, el doble medallista azteca agradeció a la exvelocista los consejos que le dio para encarar de mejor forma la justa veraniega, asegurando que le sirvieron demasiado.

“El apoyo tanto de Ana Guevara como de la CONADE siempre ha estado, ha sido incondicional desde que vivimos en el CNAR. Tengo a mi entrenadora, a mi fisioterapeuta, mis doctores y en cuanto a los consejos que la directora general me compartió, me ayudó bastante ahora que estuve en estos Juegos Olímpicos porque me dijo varios detalles y puntos que en su momento los analicé y después los viví. Y qué bueno que me los dijo porque ya sabía cómo afrontar la competencia”, reconoció.

“La plática fue diferente, felicitándonos a todo el equipo por lo que logramos en estos Juegos Olímpicos y ahora nos dio otro tipo de consejos del después, de qué sigue de una medalla olímpica con base a su experiencia”, añadió.

Es importante mencionar que tras este histórico logro, Olvera Ibarra recibirá un bono de dos millones de pesos por parte de la Conade, sumado a lo que le otorgará Andrés Manuel López Obrador y otras organizaciones como Fundación Telmex y Dr. Simi.