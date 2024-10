“Esperaba más de ella”: Paola Longoria se lanza contra Ana Guevara

Ana Gabriela Guevara terminó su gestión al frente de la Conade con infinidad de polémicas por la falta de apoyo a algunos deportistas mexicanos, como fue el caso de Paola Longoria.

Tras concluir esta administración, la raquetbolista azteca, quien es considerada la número 1 del mundo, lanzó una fuerte crítica contra la exvelocista, asegurando que se siente decepcionada de ella.

¿Qué dijo Longoria?

Fue al término de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México, donde Paola Longoria mencionó que esperaba más de Ana Guevara, pues ella también vivió en carne propia la falta de apoyos cuando fue deportista.

“No haré comentarios sobre Ana Guevara. Como atleta, esperaba más de ella, porque vivió la falta de apoyo. Ella fue deportista, y esperábamos que fuera diferente”, señaló ante los medios.

En ese sentido, la ahora diputada del Congreso de la Unión pidió que la situación con esta problemática se resuelva con la llegada de un nuevo gobierno, pues ella no recibió su beca durante cuatro años.

“A lo mejor apoyó a algunos atletas, no a todos, me considero uno de ellos, tan es así que ni siquiera mi beca pude tener durante cuatro años, pero esperamos que las cosas cambien en este nuevo sexenio. Llega una mujer presidenta, me siento muy contenta y orgullosa por eso”, sentenció.

Es importante mencionar que Ana Gabriela Guevara acusó en el pasado a Paola Longoria de ser una deudora por supuestamente no comprobar un gasto de 1.6 millones de pesos; sin embargo, en entrevista con Publimetro, la propia raquetbolista aseguró que fue un tema de que se le perdieron los comprobantes, puesto que ese dinero fue utilizado para diferentes competencias.