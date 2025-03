“Checo ya se acabó en la Fórmula 1”: Antonio Pérez

Sergio Checo Pérez vive su primer año sin ser piloto de Fórmula 1, después de 14 temporadas en la máxima categoría del automovilismo. Se espera que en 2026 vuelva al Gran Circo; sin embargo, su padre Anotonio Pérez dio una declaración que generó mucha preocupación entre los seguidores del tapatío.

Don Antonio señaló que Checo ya acabó con la Fórmula 1. “No, Checo Pérez ya se acabó en la Fórmula 1. Lo ha dicho él mismo, y yo la verdad ya no tengo contacto con nada de la F1, ya no existe tema en mi familia. Él cerró la película, quizá otro Pérez”, declaró para Imagen TV.

El exdiputado señaló que Sergio está enfocado en disfrutar su paternidad. “La parte más importante el día de hoy, para Checo, es ser gran padre. Anda en Disneyland con sus hijos, se encuentra disfrutando de su familia”, señaló.

¿Y Cadillac?

Con la llegada de Cadillac a la Fórmula 1 a partir del siguiente año, parecía que se habría una nueva oportunidad para el regreso de Sergio Pérez a la élite del automovilismo.

No obstante, Antonio Pérez descarta esa opción y afirma que Checo cerró ese capítulo en su vida. “Él cerró ya la película y ya no hay más Fórmula 1 para Sergio Pérez. No sé si algún otro Pérez vaya a venir a la Fórmula 1, pero Checo cerró su película, se despidió de la F1 y ya no hay más Checo Pérez en los próximos años”, agregó.

Estas declaraciones de Pérez Garibay contrastan con las que dio hace un par de semanas cuando aseguró que su hijo estaba preparando algo muy grande para la afición mexicana.

“Sergio está con las ganas de regresar a ser campeón solamente, es lo único que le falta, o sea, no tendría para nada que regresar a Fórmula 1 si no es campeón del mundo. El es subcampeón del mundo en F1, algo que nunca habíamos tenido en México. Tuvo oportunidades y puertas abiertas con otros equipos para quedarse este mismo año, pero no era bueno el nivel en el que quiere estar. Se merece estar peleando el frente”, declaró a los medios de comunicación.