Arturo Elías Ayub dispuesto a volver y rescatar a Pumas: “Es el equipo de mi corazón”

Los Pumas de la UNAM atraviesan una sequía de 14 años sin ganar un solo título, razón por la que la afición ha exigido a la directiva refuerzos de calidad y una buena gestión institucional para que pongan fin a esa mala racha.

Por tal motivo, muchos seguidores auriazules han pedido el regreso de Arturo Elías Ayub al patronato y, aunque en un momento aseguró que ya no volvería a gestionar a ningún equipo, al menos en el futbol mexicano, recientemente ilusionó con su vuelta a los universitarios.

¿Qué dijo?

Fue durante una entrevista con Claro Sports donde el directivo mexicano fue cuestionado sobre la posibilidad de retornar al balompié azteca tras conseguir el ascenso a Primera División de España con el Real Oviedo, pues cabe recordar que, aunque Grupo Pachuca es el socio mayoritario, aún conserva un 20% del equipo.

Arturo Elías Ayub fue clave en la época más gloriosa de Pumas. Mexsport (David Leah)

En dicha plática, Arturo Elías Ayub volvió a expresar su amor incondicional por Pumas y dejó abierta la posibilidad de regresar al equipo en un futuro.

“Sí, la verdad muy amable toda la gente, bueno, y más los del equipo de mi corazón, de mis Pumas, pidiéndome que regrese. Por el momento no hay nada, pero nunca digas nunca, no me gusta decir que nunca va a pasar algo porque nunca sabes. De momento no hay nada, pero estamos muy contentos ahorita con lo que está pasando con el Oviedo“, dijo.

Así fue la gestión de Ayub

Es importante mencionar que Arturo Elías Ayub fue presidente del patronato de Pumas de 2001 a 2005. Durante su gestión, los auriazules conquistaron el histórico bicampeonato, además del trofeo Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

El directivo es recordado por crear la famosa “Pumanía”, algo que, de acuerdo con sus propias palabras, era que la gente se sintiera identificada con el equipo, por lo que se involucraba con los líderes de las porras, negociaba directamente la compra y venta de jugadores y se inmiscuía hasta en el diseño de los uniformes.