¿Malagón se va del América? La verdad sobre su supuesto fichaje con equipo de la Premier League

Luis Ángel Malagón se ha convertido en un auténtico ídolo en el Club América, ya que fue parte importante del histórico tricampeonato que consiguió el equipo en el Apertura 2024, tras vencer a Rayados de Monterrey en la gran final.

¿Se va del América?

Si bien el cancerbero azulcrema no atraviesa su mejor momento, su talento no está en duda, al punto en que se mantiene como titular en la Selección mexicana de futbol.

Por tal motivo, han surgido rumores acerca de una posible salida del nacido en Zamora, Michoacán, rumbo a la Premier League de Inglaterra, específicamente con el Sunderland.

Incluso, en redes sociales corrieron versiones de que este club habría ofertado 7 millones de dólares al América para comprar el 100% de su carta; sin embargo, de momento se trata solo de falsas versiones que carecen de autenticidad, ya que no existe evidencia de que efectivamente haya un interés del equipo inglés, que recién ascendió a Primera División.

Malagíon, con el gran reto de recuperar su nivel

Luis Ángel Malagón ha sido criticado en los últimos meses debido a que muchos aficionados de las Águilas consideran que bajó su nivel a raíz de que perdieron la final del Clausura 2025 contra Toluca.

Aunque su titularidad no está en riesgo, el michoacano tiene la consigna de recuperar su mejor versión para ayudar a que el América vuelva a ser protagonista en la Liga MX y llenarle el ojo a Javier Aguirre con el objetivo de mantenerse como titular rumbo a la Copa del Mundo 2026.