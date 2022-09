Silvia Pinal: Estos fueron los romances de la actriz

Silvia Pinal ha protagonizado no solo las historias más exitosas del cine y la televisión mexicana. También ha tenido una mediática vida sentimental junto a otros famosos de la farándula y del mundo de los negocios. La mexicana se destacaba entonces por su belleza y un talento que cautivó a varios compañeros y amistades en mundo artístico y empresarial.

La actriz nacida el 12 de septiembre de 1931 destacó por su carisma, cara de ángel y encanto que la llevaron a relacionarse con cantantes, actores y otras estrellas y personalidades mexicanas e internacionales. La famosa recordó sus amores y otros momentos fascinantes en su vida en un libro autográfico que además inspiró su propia serie.

Rafael Banquells

La estrella del cine mexicano se casó en 1975 con el director Rafael Banquells quien le llevaba casi 20 años de diferencia de edad. Conformaron una de las parejas más poderosas de la farándula pero cuando la diva mexicana comenzó a tener éxito, él se sintió desplazado lo que provocó el rompimiento. De esta unión nació Sylvia Pasquel, quien también se dedicaría a la actuación.

También lee: La carta que el pintor Diego Rivera le escribió a Silvia Pinal.

Emilio Azcárraga Milmo

La diva de la farándula mexicana se relacionó con el empresario y dirigente del grupo Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, fallecido en un accidente aéreo en 1997. Fueron novios durante al menos cuatro años. La pareja se admitió muy enamorada, y según dijo la misma Silvia Pinal, “fue un amor muy bonito”.

Pese a no llegar al altar se trató un gran amor en la vida de la artista. “Era guapo, varonil y me quería mucho”, dijo Silvia al recordar su relación con el empresario también conocido como “El Tigre”. Ella además rememoró varios detalles del romance, como el apodo “Pato” que ambos utilizaban y el gusto de cantarle a su amado.

Gustavo Alatriste

La rubia del cine mexicano conoció a Gustavo Alatriste en la década de los sesenta. Él entonces estaba casado por lo que fue rechazado por Silvia Pinal aunque poco después se separó de su mujer y se reunió con la actriz. De esta relación nació su hija Dividiana Alatriste quien tuvo una corta carrera en actuación, antes de su muerte en 1982.

Gustavo Alatriste y Silvia Pinal

Arturo de Córdova

Fue uno de los galanes del cine de oro mexicano. Ambos trabajaron juntos en películas como “Un extraño en la escalera” y “Amor en cuatro tiempos”. “Él me hizo la prueba, al verme como que se sorprendió porque él decía que yo era una muchacha lela y no sé qué... Le gustó mucho mi papel, me volcó mucho en ayudarme y ya luego se enamoró de mí y yo también de él. Fue una temporada corta pero intensa”.

Arturo de Córdova y Silvia Pinal

Nick Hilton

La actriz mexicana recordó su relación con Nick Hilton, el dueño del imperio hotelero Hilton y tio abuelo de la influencer y socialité Paris Hilton. Ellos se conocieron en el complejo turístico en Acapulco en la década de los sesenta, donde la famosa aconstumbraba vacacionar.

“Como ya se había divorciado de Elizabeth Taylor, no existía impedimento para tratarnos. Lo conocí en la inauguración de su hotel en Acapulco... Tuvimos un romance muy bonito, lo acompañé varias veces a Nueva York, y el venía a cada rato a verme a México. Era encantador, me hizo algunos regalos, pero a pesar de todo ello, no logré ver en él al hombre perfecto, con quien soñaba compartir mi vida”, recordó en su autobiografía.

Enrique Guzmán

Silvia Pinal y Enrique Guzmán se casaron en 1967 y se separaron en 1976, luego de tener dos hijos: Alejandra y Enrique. En su biografia, la famosa habló sobre esta relación que aunque no fue un cuento de hadas tuvo varios años de felicidad. Tras dar a luz a su segundo hijo comenzaron las discusiones y las diferencias, también las infidelidades aunque la artista guardó silencio al respecto.