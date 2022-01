Kanye West rechaza la relación entre Kim Kardashian y Pete Davidson

Tras varios años de matrimonio, Kim Kardashian y Kanye West han transitado una separación bastante mediática. Incluso, se ha desarrollado una tensión entre ellos luego de que inició el revuelo de la nueva relación de la empresaria con el comediante estadounidense.

A pesar que Kanye West también se está dando una nueva oportunidad en el amor con la modelo Julia Fox, aparentemente el cantante no está muy feliz con la presencia de Pete Davidson en la vida de la madre de sus hijos.

Durante una entrevista en el programa Entertainment Tonight hace pocos días, Kanye expresó cómo se sintió al ver a Kim besando a Pete.

“Esto es para cualquiera que esté pasando por una separación, y la gente hace cosas intencionadamente para ser mala y herirte... para estar jugando. ¿Cómo vas a llevarme a SNL y besar al tipo con el que sales delante de mí?, y todo el mundo es como, ‘Aw, eso es genial’”, comentó el cantante de 44 años.

“Y quiero decir, aunque no estamos juntos. Todavía voy a ser el mejor padre”, añadió.

Dicha entrevista ha causado revuelo en las redes sociales, sobre todo al ver a West hablando de su ex cuando ya está en una relación con la modelo italiana de 31 años.

El cantante no perdió la oportunidad para mencionar el problema que tiene para entrar a la casa de Kim a ver a sus hijos, ya que el cuerpo de seguridad al verlo lo retienen.

“Cuando fui a recoger a mis hijos de la escuela, la seguridad me detuvo en la puerta. Entonces, en ese momento, la seguridad estaba entre mis hijos y yo y eso es lo que no iba a suceder. […] Estoy conduciendo. Los traigo de vuelta y North me dijo: ‘Quiero que subas. y ver algo. Y es como, ‘Oh, papá no puede venir a ver algo. Papá no puede entrar’. Pero eso no estaba definido. Mi hija quería que entrara”, expresó.

Kanye West vivió una situación similar el pasado 15 de enero en el cumpleaños de su hija Chicago.

En varias oportunidades el cantante les solicitó a los integrantes de la familia Kardashian la dirección de la fiesta y se la negaron. En ese momento Kanye inició un en vivo de Instagram en donde manifestó que dicha situación le afecta su salud.

“Sólo estaba deseando a mi hija un feliz cumpleaños en público. No se me permitía saber dónde era su fiesta, no hay nada legal que diga que este es el tipo de juego que se está llevando a cabo. Es el tipo de cosa que realmente ha afectado a mi salud durante más tiempo […] Chicago, Feliz cumpleaños. Te quiero y sólo estoy poniendo esto en línea porque necesito el apoyo de todos ustedes. Llamé a Kim, le envié mensajes de texto a las niñeras. Hablé por teléfono con Tristán, le pregunté a Khloé y nadie me dará la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija en este momento”, expresó Kanye.

Finalmente el cantante llegó al cumpleaños luego de que Travis Scott le diera la dirección del lugar que era su casa.

Te puede interesar:

[ Spider-Man: Jaden Smith podría ser el nuevo Miles Morales ]