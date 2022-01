En medio de la batalla para evitar cáncer, Grettell Valdez manda mensaje a su hijo

Hace unos días, Grettell Valdez dio a conocer que se sometería a una cirugía en el dedo, como medida preventiva para evitar un cáncer.

Al parecer la actriz ya se encuentra en el hospital para tal procedimiento, y desde ahí mandó un mensaje a su hijo Santino Borghetti.

Fua a través de sus historias de Instagram que Grettell Valdez publicó una fotografía desde la cama de un hospital en la que aparece con su mano entrelazada con la de su hijo, y escribió: “De tu mano todo es más fácil. Te amo hijo”,

Sin embargo no dio detalles sobre su estado de salud.

¿Qué enfermedad tiene Grettell Valdez?

Hace cuatro años recibió el diagnóstico de cáncer en uno de sus dedos pulgares. Tras someterse a una operación el médico pudo eliminar el tejido que estaba comprometido. Sin embargo, en un nuevo control detectaron la aparición de un bulto en la misma zona que le operaron años atrás.

“Hace como más de 4 años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor): ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsia’, le dije que ok”, comentó la actriz de 45 años.

Tras realizarle una biopsia, el especialista vio la necesidad nuevamente de recurrir a una intervención quirúrgica. Sin embargo, el día la operación el médico le comunicó a Grettell que el bulto había crecido notablemente en pocos días desde su revisión y que no podía intervenirla.

“Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía, y ya estando ahí en la plancha, ya toda listo, llega el doctor y me dice: ‘no te voy a operar, en una semana se te expandió y no es normal’”, añadió Valdez.

Tras el aplazamiento de la cirugía, le informaron a Grettell que el bulto que creció descontroladamente se trata de una verruga que se encuentra en la parte interna de su dedo y que corre el riesgo que evolucione en cáncer.

“Es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta en cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es”, reveló Grettell.

La manera más viable de evitar que el virus detectado se convierta en cancerígeno es eliminando el dedo pulgar. Al presentarle la solución a Grettell se mostró abierta a someterse a dicho método con tal de evitar sufrir de cáncer a corto, mediano y largo plazo.

“Sí me van a quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, expresó.

Grettell también compartió que está extremando precauciones respecto a su salud pues tras la cirugía tendría que continuar con procesos como quimioterapias.