The Weeknd vence a Justin Bieber y se convierte en el artista más escuchado en Spotify

Justin Bieber & The Weeknd. The Weeknd vence a Justin Bieber y se convierte en artista más escuchado en Spotify. / Foto: Getty Images

El rapero canadiense Abel Makkonen Tesfaye mejor conocido como The Weeknd, el pasado 22 de enero, se convirtió en el artista más escuchado en Spotify superando a Justin Bieber, y alcanzando los 86 millones de oyentes mensuales dentro de la plataforma, Bieber contaba con alrededor de 84 millones de oyentes mensuales la semana pasada, pero en el mejor momento de su carrera logró más de 94 millones de oyentes mensuales.

The Weeknd. El rapero canadiense actualmente cuenta con más de 86 millones de oyentes mensuales en la plataforma de música. / Foto: Getty Images

Se cree que The Weeknd logró esta hazaña debido al lanzamiento de su más reciente álbum titulado Dawn FM, lanzado el pasado 6 de enero y cual cuenta con las colaboraciones de el actor Jim Carrey Quincy Jones, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never y Tyler, The Creator. Asimismo, un día después estrenó la versión Dawn FM (Alternate World) y los fanáticos mostraron su amor por este álbum lo que se cree que lo llevó a alcanzar más de de 86 millones de oyentes en Spotify y a convertirse en el número uno dentro de la plataforma de música.

The Weeknd. Portad del álbum Dawn FM de The Weeknd. / Foto: Spotify (Foto: Reprodução/Instagram)

Justin Bieber tiene el récord del artista con más oyentes mensuales en Spotify

En julio de 2021, Justin Bieber se convirtió en el artista más escuchado en Spotify y su reinado alcanzó los 190 días consecutivos y también estableció un nuevo récord, ya que alcanzó el máximo de oyentes mensuales con más de 94 millones y a la fecha nadie a podido romper ese récord, así que los fans desconocen si The Weeknd podrá lograrlo.

Justin Bieber. The Weeknd vence a Justin Bieber y se convierte en artista más escuchado en Spotify. / Foto: Getty Images (Mike Windle)

Por otro lado, los beliebers creen que si Justin estrena un nuevo álbum podría volver a encabezar la lista de monthly listeners de Spotify y otros suponen que en un mes exactamente, que es cuando empieza su gira oficialmente, sus números dentro de la plataforma subirán y regresará al primer puesto.

Añadiendo a lo anterior, el cumpleaños de Bieber se acerca (1 de marzo) y se cree que el fandom de los beliebers escuchará su repertorio discográfico para subirlo en todas las listas incluidas Spotify y Billboard Hot 100, esto como un regalo para el cantante canadiense.

Justin Bieber. The Weeknd vence a Justin Bieber y se convierte en artista más escuchado en Spotify. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris /Getty Images for The Met Museum/)

Te podría interesar: