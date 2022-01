Alicia Machado reveló que el cáncer casi la hace “salir corriendo” de La Casa de los Famosos

Alicia Machado se ubica como una de actrices y modelos más reconocidas de Latinoamérica, comenzando en certámenes de belleza hasta pasar a la pantalla chica en varios proyectos. Y si bien la actriz también ha sido famosa por diversos escándalos y polémicas, algo que la caracterizó hace algunos años fue su padecimiento de cáncer, el cual parece haber regresado justo después de terminar su estadía en La Casa de los Famosos.

Desde 2013, Alicia Machado había estado combatiendo en secreto contra el cáncer de mama, sometiéndose a cuatro operaciones para evitar que la enfermedad se propagara por todo su cuerpo. Y a pesar que la situación había estado controlada desde 2018, la modelo ha tenido que seguir en tratamiento después de que se volviera a manifestar en 2019.

¿Alicia Machado lidió con el cáncer en La Casa de los Famosos?

A través de una entrevista con el programa Ventaneando, Alicia Machado estuvo hablando sobre varios aspectos de su carrera como su nueva obra de teatro, pero también aprovechó para comentar detalles de su vida privada, cómo se siente y cómo avanzan sus detalles médicos, confesando que tuvo que “salir corriendo” de La Casa de los Famosos para hacerse unos exámenes en relación al cáncer.

“Estoy más feliz. Tengo un poco más de confianza en mí misma, después de una época en la que había perdido mucho mi autoestima. Había perdido un poco mi coquetería, mi feminidad, por cosas de salud. Ustedes saben, mis cosas con el cáncer que gracias a Dios ya estoy bien. Me tocó salir corriendo de La Casa de los Famosos a hacerme mis exámenes”, reveló la modelo en la entrevista.

La venezolana también habló sobre la parte sentimental, comentando que se está recuperando de su ruptura con Roberto Romano y su corta relación, además de destacar lo complicado que fue para ella vivir en Estados Unidos durante los años de gobierno de Donald Trump debido a sus disputas con el magnate.

“Toda esa parte, la parte sentimental, no haber podido rehacer mi vida con una pareja estable. Ese tipo de cosas a todas las mujeres nos afecta y a mí me afectó, me afectó muchísimo. También, obviamente, las cosas mediáticas que me pasaron entre el 2016 y el 2018, que no fue fácil para mí vivir en Estados Unidos cuando el presidente era alguien era alguien muy difícil”.

Alicia Machado y el cáncer de mamá

Según indica la revista Diez Minutos, desde 2013 la modelo ha padecido cáncer. Pero no solo la enfermedad la incomodaba sino también el hecho de mantener su situación en bajo perfil para evitar regar la noticia y que de esa manera sus oportunidades de trabajo no disminuyeran.

“Quizá la parte más difícil fue que no se dieran cuenta, que la prensa no se diera cuenta, que mis fans no se dieran cuenta, incluso cuando yo pasé por ese proceso estaba en Colombia protagonizando la serie ‘La Madame’, y yo estaba en pleno proceso de quimio”, dijo la actriz en una rueda de prensa en 2018.

“El cáncer de mama nos afecta a las mujeres de muchas maneras, una de ellas es tu belleza, tu autoestima, tu sensualidad, y yo no soy premio Nobel de la paz, yo estoy considerada como una mujer sexy; y eso fue algo que me dio muy duro. Yo sentí que no iba a volver a retomar mi feminidad porque te remueven tantas cosas que sí merma un poco”, comentó Machado.

Y a pesar de que en 2018 la actriz se encontraba libre de cualquier célula cancerígena, al año siguiente comentó en una entrevista con El Gordo y la Flaca que la enfermedad apareció nuevamente y que volvería a someterse a tratamientos. “Estoy ahora por comenzar un tratamiento otra vez. Cierro el año con esa mala onda de que tengo que empezar tratamiento ahorita en diciembre”, comentó Alicia.

