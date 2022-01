En una entrevista para el programa de Ellen DeGeneres, la cual se estrenará el lunes 24 de enero, el actor británico de 38 años, Andrew Garfield, reveló que únicamente le contó a tres personas acerca de su aparición en Spider-Man: No Way Home y que tuvo que mentir por casi dos años pero agregó que fue divertido guardar el secreto y mentirle a todos.

Garfield le dio vida a Peter Parker en la saga de The Amazing Spider-Man en 2012 y en The Amazing Spider-Man 2 en 2014, desafortunadamente, la última entrega de esta franquicia nunca llegó debido al bajo ingreso en taquilla que recibió la segunda película.

Andrew Garfield. Andrew Garfield reveló las únicas personas que sabían sobre su participación en Spider-Man. / Foto: Getty Images (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Andrew Garfield reveló las únicas tres personas que sabían sobre su participación en Spider-Man

En la entrevista con Ellen DeGeneres reveló “Le mentí a la gente durante dos años y le mentí al Internet durante dos años y me sentí genial”, “Fue divertido mantenerlo en secreto”, “Sentí que era parte de la organización de una fiesta sorpresa de cumpleaños para un grupo de personas que sabía que lo apreciarían”, agregó que la película tardó casi dos años en hacerse y las únicas personas que supieron acerca de su aparición fueron sus papás y hermano.

Andrew Garfield revela que su ex novia Emma Stone lo llamó idiota tras mentirle sobre el ‘spiderverse’

Por otro lado, entre las personas a las que Andrew Garfield les mintió sobre su aparición en la más reciente película de Spider-Man, fue su exnovia Emma Stone. Hace un par de días el actor or medio de una entrevista para Happy Sad Confused reveló que su ex no paraba de mandarle mensajes de texto preguntándole si los rumores eran ciertos y que se uniría al spiderverse. A lo que el respondió que no sabía de que estaba hablando por eso mismo, Emma, le dijo que era un idiota.

Los fans se alegraron al escuchar esta anécdota, debido a que dio a entender que aún mantienen una relación de amistad, a pesar de haber puesto fin a su romance hace un par de años.

Andrew Garfield y Emma Stone Andrew Garfield revela que su exnovia Emma Stone lo llamó idiota. / Foto: Getty Images (Anthony Harvey/Getty Images)

