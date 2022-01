Bárbara de Regil revela que dio positivo a Covid-19

La actriz e influencer mexicana Bárbara de Regil, por medio de su cuenta de Instagram oficial reveló que ella, su esposo e hija dieron positivo a Covid-19, agregó que se siente bien y en estos días se realizará otra prueba. “Me hice la prueba de antígenos y no lo podía creer, así que me hice la de PCR y tengo covid, tengo síntomas leves, me duele la cabeza y tengo un poco de dolor de garganta”, agregó la influencer de 24 años por medio de sus historias de Instagram.

Bárbara de Regil. Bárbara de Regil da positivo a Covid-19. / Foto: Instagram

Bárbara de Regil reveló que su esposo e hija también dieron positivos a Covid-19

Agregó que todo comenzó con un leve dolor de cabeza por lo que decidió realizarse la prueba que al final salió positivo, varios seguidores especulan que la actriz pudo haberse contagiado tras su viaje a Whistler en Vancouver, realizado hace un par de días atrás y tal vez el contagio se dio en el avión o mientras se encontraban esquiando.

Por otro lado, su hija Mar de Regil por medio de su cuenta de TikTok, ha compartido que también le dio Covid y se lo ha tomado con humor, ya que incluso ha realizado videos que se encuentran en tendencia dentro de la plataforma donde bromea acerca de que tiene coronavirus.

El esposo de Bárbara, Fernando Schoenwald, aún no ha compartido nada al respecto, lo último que se puede ver, son fotografías del viaje antes mencionado, donde se estima que estuvieron alrededor de una semana.

Asimismo, Bárbara compartió una actualización acerca de su estado de salud y agregó “Les cuento, me siento bien con el covicho, mañana me hago otra prueba, seguimos encerrados, actitud, mucha agua, no ejercicio, Vitamina C y dormir bien”, agregó que está tomando té de mullein ya que le ayuda con los padecimientos respiratorios.

Se cree que en los próximos días les dará a sus seguidores una actualización sobre la enfermedad pero hasta este momento se ha mostrado feliz y ha descansado como se debe y también se tomó el tiempo de leer los mensajes que le escriben por medio de la aplicación y a algunos hasta les ha dado repost.