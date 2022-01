Betty, la fea y Don Armando pasan a la historia como la pareja más popular de la televisión

La telenovela Yo soy Betty, la fea escaló peldaños en el top 10 de las más vistas en Netflix y está semana se posicionó en el lugar número dos, solo por debajo del remake de Café con aroma de mujer, protagonizado por William Levy.

La popularidad de la historia se mantiene, a pesar de ya cumplir casi 23 años de su estreno en la televisión colombiana y comenzó su ascenso en las pantallas de gran parte del mundo. Los personajes de Betty y Don Armando Mendoza se han convertido en parte de la vida diaria de las personas que han inspirado un sin fin de historias en la vida real.

Bety, la fea y la Gaviota, las razones por las que siguen en el Top 10

Jorge Enrique Abello, quien dio vida a Don Armando Mendoza, aún se sorprende de las reacciones de la telenovelas, que inspira memes y otras historias digitales.

“Me sorprende mucho que después de tantos años siga cautivando a generaciones y generaciones de espectadores, es lo que me sorprende cantidades. No deja de maravillarme y sabes qué, te lo confieso, me produce una gran alegría que después de tanto tiempo siga tocando corazones de todos los demás”.

La telenovela colombiana ha dado la vuelta al mundo gracias a su particular desarrollo que muestra una clásica historia romántica con algunos toques de drama, pero con una pizca de humor ingenioso.

La historia creada por Fernando Gaitán, se mantiene en el gusto de la audiencia, que se adelantó a su tiempo en el tema del empoderamiento femenino.

Hay que resaltar que la historia de 335 capítulos siguen transmistiéndose en la plataforma digital de Netflix y en la televisión abierta: Tv Azteca.

Betty, la Fea: Ana María Orozco y su acto de rebeldía con RCN para conocer a Ricky Martin

Yo soy Betty, la fea ha logrado traspasar la barrera del tiempo con las redes sociales.

“Me divierto mucho, todos los días mandan memes de todas partes del mundo, es muy divertido y me hace reír mucho. Es un gran logro que ya conquiste TikTok”, compartió Jorge Enrique.

Yo soy Betty, la fea, a detalle

180 países ha transmitido la historia que se estrenó por RCN Televisión en 1999.

25 idiomas se ha doblado la telenovela.

28 adaptaciones en todo el mundo.

2010 entró al libro de los Guinness World Records como la telenovela más exitosa de la historia.

