Marco Antonio Solís: ¿A dónde vamos a parar?, con sus reflexiones en Twitter

El popular compositor Marco Antonio Solís se ha vuelto una especie de gurú (maestro) del amor y desamor, no solo por sus canciones, sino por los mensajes que comparte en Twitter cargados de poesía y que muchos de sus seguidores señalan que leer al músico es como ir a misa los domingos.

El cantautor ha desarrollado sus instintos en las redes sociales y en los dos últimos años aprendió a comunicarse con su público, con el uso de las herramientas tecnológicas. Es bien sabido que Marco Antonio Solís ha cobrado relevancia en Twitter por su singulares publicaciones a manera de poetuits. Sus breves palabras son parte de sus canciones o situaciones de actualidad, que generan una reflexión.

Como dice una de sus canciones ¿A dónde vamos a parar?, con sus frases poéticas y su peculiar manera de señalar una problemática de manera positiva.

Este jueves 27 de enero, nuevamente el cantante se posicionó con un posteo para iniciar bien el día.

“Todo aquello que no puedes controlar, lo que está haciendo la vida es enseñarte a soltar todo eso que no necesitas en ella. ¡Excelente mañana hermanitos!”, publicó Solís.

Todo aquello que no puedes controlar, lo que está haciendo la vida es enseñarte a soltar todo eso que no necesitas en ella. ¡Excelente mañana hermanitos! — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) January 27, 2022

El intérprete y músico compartió hace meses durante una conferencia de prensa que le gusta ver la reacción de sus seguidores a lo que escribe.

Marco Antonio Solís ‘culpa’ a su esposa por mantener vivo su amor e inspiración

“Ha sido muy padre la retroalimentación con el público, de pronto me abrí un poco más. Todo eso me animó a explorar más reflexiones, mensajes que llegan a motivar a gente que lo necesita y les caen muy bien. Escribo esas frases, las anotó y las voy lanzando, es una forma de mantenernos en contacto”.

El #COVID19 es como el verdadero amor: unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron... — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) January 12, 2022

Todo es por algo todo tiene un porque, tu arrepentida y yo ya te olvide… no puedo odiarte si aprendí por ti.. por nada cambio lo que he ganado…….. desde que te perdí. — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) January 24, 2022

Ese "problema" actual de muchas parejas, que ponen como pretexto LA DISTANCIA, tiene una solución que se basa en el cariño y el respeto: LOS DETALLES. Éstos pueden mantener y salvar una relación pese a los kilometros que se antepongan frente al próximo reencuentro. — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) January 19, 2022

Marco Antonio Solís dentro de la banda sonora de los mexicanos

“Estoy en el amor y desamor de los noviazgos, matrimonios y hasta los divorcios. Hay mucha gente que se ha acercado a mí; por ejemplo, me acordé de un señor peruano que me dijo: ‘Yo me enamoré con sus canciones, luego también me divorcié con sus canciones’. Pasó un tiempo y regresó para decirme: ‘Me volví a casar con sus canciones (risas)’”.

Algunos internautas reaccionan a las palabras del artista michoacano en Twitter.

“Ay ya ay... Dios mío cuanto sentimiento en esas palabras. Me llegaron directo al corazón”: @NormaIsasi.

“El leer los twits de mi Buki cuenta como haber ido a misa”: @astrid_mx

@MoisesSilva_10 ya no voy a ir a terapia, los tweets del buki me curan — Ximena🦋 (@vs_ximena) January 12, 2022

“Gracias Diosito, es un honor leer sus tuits”: @Abnertellez.

“Te pasaste Marco Antonio, hiciste que me regresara a darle un beso a mi esposa”: @alberigh.

Su parecido con Jesucristo también es reconfortante — Moisés A. Silva (@MoisesSilva_10) January 12, 2022

