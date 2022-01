El pasado jueves 27 de enero el rapero de 44 años de edad, Ye antes Kanye West, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, el cual llevará por nombre Donda 2 y se estrenará el 22 de febrero de 2022 y se informa que estará producido por el rapero y cantante Nayvadius DeMun Wilburn mejor conocido como Future.

El intérprete de ‘Bound 2′ compartió una fotografía de la casa en la que vivió cuando era niño, misma que se encuentra en llamas en lo que parece ser una valla publicitaria y agregó la descripción “DONDA2 LLEGARÁ EL 2 22 22 PRODUCIDO POR FUTURE”. La fecha hace referencia al mes 2, día 22 del año 2022.

Kanye West anuncia el lanzamiento del álbum ‘Donda 2′ ¿Incluirá colaboraciones?

El primer álbum de Donda fue estrenado en agosto de 2021 y a principios de enero de 2022, el cantante de ‘Stronger’ reveló que se encontraba trabajando en la segunda parte del álbum. Por otro lado, los fans esperan que en este disco cuente con algunas colaboraciones y los seguidores del rapero suplican por una con el cantante y actor canadiense Aubrey Drake Graham mejor conocido como Drake.

Kanye West. El rapero Kanye West anuncia el lanzamiento del álbum ‘Donda 2′. / Foto: Getty Images (www.RoyRochlin.com/Getty Images)

Drake y Kanye West ponen fin a su rivalidad y arreglan sus diferencias

En noviembre del año pasado, ambos raperos pusieron fin a su rivalidad y Kanye West (Ye) viajó hasta Toronto para visitar la casa de Drake para de una vez por todas poner fin a sus diferencias, ambos compartieron una serie de fotos de dicha visita y con esto quedó claro que la pelea que mantenían desde 2009 había quedado atrás.

Drake y Kanye West. El rapero, productor y diseñador Kanye West, se reunió con el actor y cantante canadiense Drake. / Foto: Instagram @kanyewest

Kanye West estrena ‘Eazy’ y la dedica una parte a Pete Davidson

El pasado 15 de enero, el rapero Kanye West estrenó la cancion ‘Eazy’ junto a The Game lo que marca la quinta colaboración entre ambos artistas y en este tema, el cantante incluyó un parte dirigida para el nuevo novio de su ex esposa Kim Kardashian, la cual dice “Dios me salvó del accidente, solo para poder golpearle el trasero a Pete Davidson”.

Kanye West. El rapero Kanye West anuncia el lanzamiento del álbum ‘Donda 2′. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for Coachella)

