Con la nueva variante del coronavirus (Ómicron), varios artistas se han visto en la necesidad de posponer e incluso cancelar sus conciertos hasta que la situación sanitaria mejore. En algunos casos los artistas cancelaron sus presentaciones debido a que ellos dieron positivo a Covid-19 y en otros casos porque las stuación sanitaria del país no se los permite o no se están realizando eventos masivos, lo que los ha orillado a mover las fechas en más de una ocasión e incluso a posponer los conciertos hasta el próximo año.

Te dejamos a lo artistas que se han visto obligados a posponer sus conciertos debido a la nueva variante Ómicron:

The Hella Mega Tour en Chicago, IL. Conciertos que han sido cancelados o pospuestos debido al Covid. / Foto: Getty Images (Timothy Hiatt/Getty Images)

Elton John

El cantautor británico Elton John de 74 años de edad, se vio en la necesidad de cancelar sus conciertos en American Airlines Center en Dallas que tenía planeados para los días 25 y 26 de enero de 2022, debido a que dio positivo a Covid-19 y por lo tanto entró en cuarentena de 5 días, aún se desconoce la fecha en la cual se llevarán a cabo los conciertos pero hay varios rumores que sugieren que serán a final de año.

Elton John. El cantante británico Elton John da positivo a Covid-19 y cancela conciertos. / Foto: Getty Images (Jeremy Fraser LA Exposures/Getty Images for iHeartMedia)

Los Temerarios

Los Temerarios mediante un comunicado publicado en enero de este año informaron que su gira Los Temerarios 2022 US Tour la cual daría inicio el 4 de febrero de 2022 se reanudará hasta 2023 debido a la situación sanitaria por la cual está pasando Estados Unidos.

Los Temerarios. Los Temerarios pospondrán su gira debido al Covid-19 y la reanudarán en 2023. / Foto: Getty Images (John Parra/Getty Images)

Adele

Aunque en un inicio se informó que Adele había pospuesto su residencia en Las Vegas debido a que la mitad de los miembros de su staff dieron positivo a Covid-19, días después, personas del hotel Caesars Palace revelaron que fue debido a temas de producción y que la cantante no se encontraba satisfecha con el resultado final. Cabe recalcar, que la intérprete de ‘Hello’ aún no ha declarado nada al respecto.

Adele. Revelan la verdadera razón por la cual Adele pospuso su residencia en Las Vegas. / Foto: Getty Images (Christopher Polk/Getty Images for NARAS)

Shawn Mendes

Por su parte, el cantante candiense Shawn Mendes compartió una noticia que entristeció a sus fans ya que tomó la decisión de posponer su gira Wonder The World Tour por Reino Unido y Europa hasta 2023. Reveló que las restricciones aún son muy inciertas y se vio en la necesidad de posponer sus conciertos, pero agregó que en la gira por Norteamérica aún no hay cambios.

Shawn Mendes. El cantautor canadiense pospone su gira hasta 2023. / Foto: Getty Images (Amy Sussman/Getty Images for Audacy)

Måneskin

La banda de rock italiana Måneskin que saltó a la fama gracias al reality show The X Factor y consiguió la fama mundial debido a que ganaron en el programa Eurovision 2021, revelaron que su gira ‘LOUD KIDS ON TOUR 22′ por Europa la cual daría inicio en febrero será pospuesta por el coronavirus hasta nuevo aviso y en marzo publicarán una actualización acerca de las nuevas fechas.

Måneskin. El grupo italiano pospone su gira europea de 2022. / Foto: Getty Images (Kate Green/Getty Images for MTV)

Dua Lipa

Por último, la cantante de 26 años, Dua Lipa, anunció que su gira por Canadá especificamente los conciertos que se llevarían a cabo en las ciudades de Montréal y Toronto el próximo mes de febrero han sido pospuestos hasta julio aunque aún se desconoce si fue debido al Covid o por otro factor, pero los fans canadienses especulan que el coronavirus fue la razón.