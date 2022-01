El nombre de Olivia Rodrigo suena para protagonizar el remake de esta película

La actriz Mandy Moore tiene algunas ideas sobre el remake de “A Walk to Remember”. La estrella que protagonizó la película de 1999, volvió a ver la cinta para el 20 aniversario y habló con la revista People sobre por qué está de acuerdo con una nueva versión. “Me encantaría verla”, compartió Mandy sobre una nueva versión de la película.

“Ha pasado suficiente tiempo que, sí, siento que nos hemos ganado nuestro lugar en la historia del cine para reiniciar en este punto”, continuó diciendo Mandy antes de agregar que siente que Olivia Rodrigo también sería perfecta para su propio papel como Jamie Sullivan.

Si no está familiarizado, “A Walk to Remember” sigue a Landon Carter, estudiante de último año de secundaria hastiado y sin rumbo, quien inesperadamente se enamora de la chica de la que una vez se burló, Jamie. Incluso el año pasado, Shane West habló sobre estar enamorado de Mandy mientras filmaban la película.

¿Aceptará Olivia Rodrigo la propuesta de Mady Moore?

Como todos sabemos Rodrigo ha centrado su carrera en la música, pero eso no significa que no aceptaría otro papel. La joven de 18 años comenzó en Disney Channel protagonizando “Bizaardvark” y “High School Musical: The Musical: The Series”, así que no sería una idea descabellada verla en los pantalanes del icónico personaje de Mandy Moore.

Por otra parte, Mandy interpretó una versión en vivo de la canción “Only Hope” en 2020, tema que cantó en su película de 2002 “A Walk to Remember”. La estrella apenas ha cantado la canción en vivo, además l soundtrack, también la cantó durante un concierto en Filipinas en noviembre de 2003, por lo que hace más de 16 años desde que interpretó la canción.