Alisun pone en práctica las enseñanzas de Marco Antonio Solís para su carrera como solista

La cantante Alisun está en un lugar muy especial para la entrevista vía zoom, su rostro con ojos muy expresivos están atentos a la primera pregunta, pero antes de iniciar la charla por el lanzamiento de su sencillo Hypothermia, opté por romper el hielo y le pregunté sobre el cuadro colgado a un lado de ella. La pintura tiene la imagen de su padre Marco Antonio Solís.

“Mi papá siempre está apoyándome, siempre está en espíritu aunque no esté siempre en persona. Me gusta tenerlo presente conmigo, porque es una de mis grandes inspiraciones, no solo como artista, sino como ser humano. Ese cuadro es un regalo que le hizo un pintor a mi papá y lo hizo súper padre”, compartió.

Con 23 años, la joven estadounidense de raíces latinas, presenta su primera producción musical. Su primer sencillo es en inglés, porque es el idioma que domina y con el cual expresa sus mensajes a través de la música.

“Estoy súper feliz de tener finalmente este primer inicio, esta nueva etapa de mi vida porque he querido lanzar esta canción desde casi al principio de la pandemia. Estoy muy feliz de que los tiempos divinos eligieran ahora para lanzarlo, porque el amor de mis seguidores ha sido fuera de este mundo y estoy sumamente agradecida. Mi mayor meta es llegar a los escenarios, tanto con mi arte, música y videos”, agregó Alison Solís, que optó por llevar como nombre artístico solo Alisun.

Compositora y músico creció en una industria llena de obstáculos, y a pesar de llevar el apellido Solís, decidió comenzar desde abajo.

“Ha sido un honor estar con mi papá en los escenarios y ha sido una de las cosas más hermosas de mi vida. Mi estilo es así, como lo estoy presentando cuando me vienen mis canalizaciones de música que es mi estilo para mi carrera. En mi último año de high school estuve en gira con Camila, eso fue una gran escuela, porque supe cómo era trabajar en gira como corista, el no dormir y realmente eso es lo que me mostró que ésto es lo que quiero hacer con mi vida”.

A los 5 años comenzó a tocar el piano y con el tiempo tuvo que romper sus propios miedos.

“Tenía mucho miedo y nervios desde niña, que nunca se van honestamente, porque significa que eres humano; así que es muy interesante ver como la vida me ha llevado a estar en este presente, después de tantos aprendizajes. Fue una experiencia muy diferente estar detrás de los escenarios porque ser observadora de cómo es este mundo a través de mi papé fue muy interesante, porque lo veo desde afuera: ver como él se aguanta en ciertas situaciones, verlo con su forma de ser y más en el escenario”, dijo.

Hypothermia, la carta de presentación

Hypothermia es carta de presentación en el que se va por un sonido más indie pop con un poco de electrónico para comenzar su propia historia.

“Hypothermia la escribí cuando tenía 17 años, y lo que paso en ese proceso es que estaba tocando el piano y de repente sentía que tocaba solo en automático y mi mente empezó a ver la historia de la canción. Yo estaba en un bosque lleno de nieve corriendo y de repente caigo, mi cuerpo se empieza a congelar y todas mis memorias de esta vida y otras vidas se empiezan a combinar. Así empezó a aparecer el mensaje de la canción, porque así básicamente es como veo la creatividad y la inspiración”, puntualizó la cantautora.

La artista agregó, “la canción invita a ver más allá de los sentidos, de usar el corazón, la intuición para vivir en este mundo, para vivir cada día con una nueva perspectiva porque de esta manera podemos vivir con más compasión, empatía, amor de una persona a otra, a los animales a la naturaleza; así vino este mensaje que ya está disponible en todas las plataformas”.

Por último, habló de su preocupación por lo que sucede en el mundo, respecto al medio ambiente.

“Me encanta compartir cosas que puedan tener un impacto en el mundo. Soy extremadamente ambientalista, pero le he bajado un poco en mis redes sociales, porque soy muy intensa pero es necesario porque no tenemos mucho tiempo por el calentamiento global. Yo no veo ciudadanos de países, sino de la tierra y hay que cuidarlo, los cambios pequeños se acumulan para bien”.

Alisun y sus lazos con su padre

Al preguntarle si ya le había regalado una de sus canciones, ella respondió: “yo no le he dado canciones, pero él es el profesional de su arte. Él lo tiene totalmente bien pensado y firme en su creación, sería un honor para mi hacer algo con él. Hace tiempo hicimos la canción ¿Dónde estará mi primavera?, es una de las bellas etapas de mi vida”.

