Kate del Castillo: ‘ellos creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar’, dijo sobre sus padres

La productora Kate del Castillo decidió hablar sobre la polémica que hay alrededor de su padre Eric del Castillo ante su postura de no vacunarse contra el Covid-19. Durante una charla por el estreno de La reina del sur 2, la actriz compartió su punto de vista y aclaró los rumores.

Hay que recordar, que luego de expresar su posición ante la vacuna del covid-19, Eric del Castillo y Kate Trillo (padres de Kate del Castillo), han recibido numerosas críticas a través de las redes sociales. En varias oportunidades la pareja ha mencionado que se han cuidado del virus con métodos alternativos sin la necesidad de recurrir a las vacunas que han salido al mercado en los últimos meses.

Eric del Castillo asegura que no cree en las vacunas y revela su método para prevenir el COVID-19

Ante eso, fue la propia actriz radicada en Estados Unidos que aclaró la situación que viven sus padres.

“Con respecto a mi papá... digamos que es fácil estar de un lado y poder juzgar a la demás gente. Yo estoy vacunada dos veces, yo tengo una manera de pensar, mis padres tiene su manera de pensar y no se las voy a cambiar... ¡Porque no puedo cambiársela! Créeme que lo he intentado pero así son ellos (padres); no salen de su casa, ellos creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar y no se quieren meter el bicho”, dijo.

Kate reveló que al principio, ella tampoco creía en la vacuna: “yo tampoco quería vacunarme, porque decía: ‘¿Por qué voy a meterme un bicho que no tengo?’. Creo, a ver si no la riego con lo que voy a decir, pero creo que estamos a muy temprano tiempo ahorita de decir y de juzgar, porque nadie sabe realmente dónde estamos parados. Nadie conoce lo que es realmente este bicho, este virus y están apenas conociendo si te puedes volver a contagiar. También,no saben qué está pasando con las vacunas, porque se a muerto un montón de gente también vacunada”.

Kate del Castillo habla de la segunda temporada de “La Reina del Sur”

Lamenta la muerte de Diego Verdaguer

Kate del Castillo señaló que nadie puede criticar a los que estén a favor o en contra de la vacuna.

Hija mayor de Verdaguer dice que su padre no estaba vacunado

“Lamento la muerte de Diego (verdaguer), yo quiero mucho a Amanda a Ana Victoria, lo lamento muchísimo, pero creo que no estamos en ninguna posición de juzgar absolutamente nada; en lo personal, yo les recomiendo que se vacunen, esa es mi posición”, finalizó.

PUBLIMETRO TV: