Silvana Estrada transforma su duelo y poesía en música

La cantautora Silvana Estrada se ha convertido en un gran sorpresa en la música, sobre todo en una estrella del indie y recibe la admiración de artistas de larga trayectoria como Jorge Drexler, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, entre otros, que gustan de la música de la cantante mexicana.

Ha hecho poesía sus dolores más grandes con sonidos que son retomados del jazz, el son jarocho y la música latinoamericana.

“Todo esto lo recibo con mucho amor. Creo que cada vez que un colega que admiro me habla o se toma el tiempo de escuchar mi música, comentarla o darme consejos, lo agradezco porque estoy empezando y que alguien como Natalia, Jorge Drexler o Julieta Venegas, me den consejos es algo que agradezco mucho. Recibir este tipo de comentarios genera un motor de inspiración y comunidad, pero hay que tener cuidado porque la gente dice muchas cosas bonitas y yo las recibo todas, pero siempre siendo realistas; lo bueno de estar adentro del proyecto de mi ser voy picando piedra todos los días de mi vida, trabajo mucho, soy muy dedicada y no me pierdo porque siempre hay un rigor que me ata a la tierra”, detalló.

Señalada como una de las cantantes y compositoras más sobresalientes de su generación, Silvana fue liberando algunas piezas del disco y el último adelanto, que está disponible junto con el disco, se titula Ser de ti.

“Es un álbum súper esperado, la gente ya se sabe muchas canciones y es un disco querido. Este disco es una carta de presentación, una manera de decir quién soy ahora. Soy alguien que canta, que defiende las canciones solita, produce todo muy minimalista; obviamente con un afán muy hondo por los instrumentos acústicos, por los violines, chelos, saxofones; alguien que le gusta el folclor, pero también vengo el jazz y todo eso intenté englobarlo en Marchita”, señaló la compositora.

“Es un disco con mucha capacidad de sanar y mi proceso componiendo fue muy terapéutico, eso se muestra en la música”. — Silvana Estrada

Franca en la música y en su manera de expresarse, busca defender el espíritu independiente de su carrera.

“He sido muy defensora de conservar mi esencia. Me gusta ser mucho lo que soy, tener la fortuna y tranquilidad de que ahora esté funcionando; también soy muy franca con las cosas que quiero y no quiero musicalmente. He mantenido como la entrañas frescas, para seguir mi instinto y libertad”.

Silvana Estrada está alejada de las tendencias musicales de moda, pero logra hacer de su estilo, una propuesta fresca.

“Mantengo una identidad más mexicana, alejada de lo que se escucha ahora como el urbano o reguetón. Lo que hago es para aportar, soy bastante experimental en ciertos momentos. Marchita es un disco como para comprender el duelo, que raspa la herida e intenta comprender para sanar; tiene canciones que surgen del dolor, la tristeza o la pena para buscar la luz”, finalizó.

Marchita es el primer álbum de una artista latina que publique Glassnote, la misma disquera para la que graban Mumford & Sons, Phoenix, Chvrches o Childish Gambino, entre otros artistas internacionales.

Silvana Estrada presenta su disco Marchita. La cantante mexicana cruza las fronteras con su música. (Jackie Russo/Jackie Russo)

Silvana Estrada cruza las fronteras con su música

Durante julio y agosto llevó a cabo una exitosa gira de 16 recitales por España, con la mayoría de las localidades agotadas. Compartió cartel en algunos con colegas como Jorge Drexler y Silvia Pérez Cruz y el recorrido incluyó prestigiosos festivales como La Mar de Músicas y Jardins Pedralbes, además de lugares emblemáticos como el Palacio Real de Madrid, donde tuvo una noche triunfal con invitados como Leiva, El Kanka y Fetén Fetén.

Participó, como cantante, en una secuencia fundamental de la serie de televisión Todo va a Estar Bien, creada y dirigida por Diego Luna para Netflix.

A detalle

11 temas incluye el álbum Marchita.

22 conciertos agendados de enero a marzo, por Estados Unidos.

