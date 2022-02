Harry Styles, el miembro más joven de la banda británica One Direction, está de fiesta y es porque hoy cumple 28 años. Harry Edward Styles nació el 1 de febrero de 1994 y saltó a la fama gracias al reality show llamado The X Factor en el cual, tras ser eliminado, después fue invitado a unirse a One Direction. Cabe recalcar, que la agrupación quedó en tercer lugar del show pero gracias al público, lograron convertirse en una de las mayores bandas de la historia.

Harry Styles. Harry Styles cumple 28 años y lo celebramos con un Top 10 de sus mejores canciones. / Foto: Getty Images (Dia Dipasupil/Getty Images)

Harry Styles en One Direction

En 2010, Harry Styles audicionó para este programa con la canción “Isn’t She Lovely” de Stevie Wonder, lo que lo llevó a pasar a la siguiente fase que es bootcamp. Asimismo, Styles fue el que sugirió el nombre de One Direction y depués de que finalizará el show, el quinteto firmó un contrato discográfico con Simon Cowell y gracias a esto estrenaron su primer sencillo titulado “What Makes You Beautiful”, lo que los llevó a conseguir la fama mundial y el resto es historia.

Harry Styles. Harry Styles cumple 28 años y lo celebramos con un Top 10 de sus mejores canciones. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

Harry Styles en el mundo de la actuación

Por otro lado, Styles optó por iniciar en el mundo de la actuación y en 2012 apareció en el programa de televisión iCarly de Nickelodeon, pero fue hasta el 2017 que apareció en la película Dunkirk dirigida por Christopher Nolan y en 2021 tuvo un cameo especial en la película Eternals de Marvel en la cual interpreta al hermano de Thanos.

Por eso, nos dimos a la tarea de recopilar 10 de sus mejores canciones para celebrarlo en su cumpleaños número 28.

Harry Styles. Harry Styles cumple 28 años y lo celebramos con un Top 10 de sus mejores canciones. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

1. Sign of the Times

2. Sweet Creature

3. Watermelon Sugar

4. Lights Up

5. Adore You

6. Kiwi

7. Two Ghosts

8. Golden

9. Treat People With Kindness

10. Falling

Te podría interesar: