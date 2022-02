Dekko estrena su nueva canción ‘Kelede’

El cantautor colombiano Daniel Esquiaqui Lecompte, mejor conocido como DEKKO, estrena su primer sencillo de 2022, titulado ‘Kelede’, un tema para sanar las heridas del corazón. Para el video musical, el artista, contó con la participación especial de su novia, la influencer y tiktoker mexicana Domelipa.

“La idea del video musical surgió ya que, mi novia me dijo que ella nunca aparecía en mis videos, y quien más que ella para aparecer ahí y hacer estas escenas de una manera tan natural, queríamos que la química traspasara la pantalla”, agregó Dekko al ser cuestionado sobre el video musical.

Dekko y Domelipa.

En entrevista con Publimetro, Dekko reveló que su inspiración la consigue de las historias de sus amigos y de sus propias vivencias, él, al hacer una canción le sale de forma muy natural. Agregó que para 2022, su meta es superarse porque sino no tiene sentido lo que hace, se trata de cada vez darle algo mejor a la gente porque se lo merece.

Por otro lado, al estar sumergido en la platafroma de TikTok, Publimetro le pregunto si tiene planeado algún trend o challenge para este nuevo sencillo, y el respondió “En el rodaje del video musical, Dome me dijo que quería hacer un trend que fuera viral, y ya lo tenemos grabado, lo tengo en mis borradores y pronto lo publicaré, es muy pegajoso, los pasos son muy fáciles de imitar, siento que se volverá viral”.

Asimismo, DEKKO reveló que al iniciar en el mundo de la música tuvo un presentimiento, porque él hizo las cosas bien y de la mano de Dios y con eso se obtienen buenos resultados, simplemente se trata hacer las cosas de corazón “Siempre tuve una corazonada de que me iba a ir bien en la música, pero aún me fuera mal, yo las seguiría haciendo de corazón”.

Dekko nos platicó cómo inició en la música y mencionó que una vez cuando regresaba de la Universidad, su abuela estaba en su casa y ella había regresado de una reunión de 50 años de sus amigas en la cual, todos sus amigos le platicaron sus logros y ella le dijo a Dekko “Daniel siento que desperdicié mi vida, yo fui ama de casa y no hice nada” y fue ahí donde Dekko tomó la decisión de hacer lo que más ama “Yo quiero haer lo que me gusta hasta el día en que me muera y eso me trajo hasta donde estoy ahora”, agregó Daniel.

Añadiendo a lo anterior, Dekko envió un consejo a todas las personas que están iniciando en el mundo de la música “No tengan miedo, a veces hay muchas cosas que influyen en una persona y te cambia toda la vida, los sueños se trabajan, es como un trabajo como cualquier otro, pero requiere el triple de esfuerzo, cada día tienes que mejorar”.

Por su parte, Dekko reveló que es autocrítico con su trabajo y en ocasiones graba las cosas muchas veces hasta que quede perfecto, porque te tienes que criticar a tí mismo para poder aprender, ese es su proceso cuando realiza las cosas.

Por otra parte, Daniel agregó que se encontraba muy escéptico en un inicio con TikTok, y no se animaba a subir contenido en esa plataforma pero reveló que al final del día, lo que importa son las personas porque ellos deciden si algo se vuelve viral o no “Mis amigos me decían que subiera videos a TikTok, porque ellos creyeron que me iba a ir muy bien, yo hice mil videos antes de subir uno, los números de las redes no me afectan mucho pero si me ponen muy contento porque eso quiere decir que a la gente le está gustando el contenido y eso es lo que me llena”.

Dekko comentó que con la música se tiene una libertad y un privilegio porque le puedes hacer entender a las otras personas lo que piensas, “Es algo muy mágico, yo creo que hoy en día, la gente se enamora de como escribe el artista no de como canta y es un privilegio”. “Yo le digo a mis fans que persigan sus sueños y que hagan todo con el corazón, seguramente Dios les dará muchas bendiciones y habrán buenos resultados, los quiero mucho y siempre les agradezco por el apoyo que me brindan día a día”.

