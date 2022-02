La modelo y socialité Hailey Baldwin, ahora Hailey Bieber, aparece en la portada de la revista WSJ. Magazine (Wall Street Journal) de este mes, y para la cual, también ofreció una entrevista. Para esta entrevista, Hailey Bieber, fue cuestionada sobre su futuro con su esposo, el cantante canadiense de 27 años de edad, Justin Bieber, y si planean comenzar a tener hijos en este año.

Hailey Bieber revela si tendrá hijos con Justin Bieber en 2022

Cuando fue cuestionada sobre la posiblidad de tener hijos en 2022, Hailey respondió “Creo que idealmente en los próximos dos años lo intentaríamos. Pero hay una razón por la que lo llaman intentar, ¿verdad? No sabes cuánto tiempo llevará ese proceso”. Por otro lado agregó que en este año no existe la posibilidad de quedar embarazada debido a que ambos ya tienen planes, “Definitivamente no hay niños este año; eso sería un poco agitado, creo”, hay que agregar que en un mes excatamente, Justin, comenzará su gira mundial Justice World Tour.

Por otro lado, la modelo reveló que aún tiene 25 años y es muy joven para tener hijos y que la mayoría de las personas creen que después del matrimonio vienen los hijos, pero no es así, ya que tiene que lograr todo lo que se ha propuesto y después vendrán los bebés “Hay algo que les sucede a las mujeres cuando te casas. Todo el mundo siempre asume que es: Primero viene el amor, luego viene el matrimonio, luego viene el bebé. Bueno, ¿qué pasa con todas las cosas que quiero lograr en mi negocio? Creo que tenía arraigado en mi cabeza que iba a querer tener hijos de inmediato y que iba a querer tener hijos muy, muy jóvenes. Luego cumplí 25 y estoy como, ¡todavía soy súper, súper joven!”.

La boda de Hailey Bieber y Justin Bieber

Asimismo, tras 3 meses de comprimiso, la pareja legalmente se casó ante un tirbunal el 13 de septiembre de 2018, pero un año después. el 30 de septiembre de 2019, Hailey y Justin se casaron en una ceremonia privada en Carolina del Sur, en la cual, asistieron varios invitados entre ellos, el clan Kardashian-Jenner, Jaden Smith, Usher y la modelo Justine Skye.

