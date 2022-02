Adan Canto: conoce al actor mexicano que seduce a Hollywood

El histrión Adan Canto ha logrado hacer una carrera en Hollywood con proyectos importantes en el cine y las series. Su nombre aparece junto a Halle Berry, Kiefer Sutherland, Mel Gibson, entre otros, lo que le ha permitido sumar títulos a su trayectoria.

El actor que nació en México y creció en Texas estrena la serie The cleaning lady, la versión internacional de La chica que limpia, que se estrena por HBO Max Latinoamérica, el 3 de febrero.

Cuenta la historia de Thony De La Rosa una doctora camboyana, que viene a los Estados Unidos para obtener un tratamiento médico para salvar a su hijo enfermo y utilizará su astucia e inteligencia para forjarse un camino en el inframundo del crimen.

Adan interpreta a Arman Morales uno de los personajes principales, un mafioso asociado con un poderoso cartel criminal que opera en Las Vegas. Él comparte créditos con Élodie Yung, Oliver Hudson y Martha Millan.

[ ¿Viaje en pandemia? acá unos tips ]

“Mi personaje es méxico-americano y es hijo de migrantes: un jardinero y una señora que limpia, básicamente es obligado a entrar a este mundo del crimen organizado para pagar el favor de que le salven la vida a su padre, que sufre un ataque cardíaco. Es jardinero de un jefe de jefes del crimen organizado en Las Vegas y se ofrece a pagar ese favor y procura hacer las cosas tan bien, que termina siendo su mano derecha y una cosa lleva a la otra; los años pasan, y cuando menos lo recuerda, ya estaba en una posición muy firme de este mundo”, señaló Adan en entrevista con Publimetro.

En su curriculum aparecen trabajos como la cinta Herida (Bruised) con Halle Berry, el drama político Designated survivor al lado del actor Kiefer Sutherland por tres temporadas, ambas para Netflix. Además, el papel de Sunspot en X-Men: Days of future past. También estuvo en Narcos, Blood and oil y The following.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro recibió 3 nominaciones a los Premios Bafta 2022

“Ha sido una jornada interesante y si me siento un bendecido con las oportunidades que se han presentado y las relaciones que he logrado forjar. Hay una película que filmé el año pasado con Mel Gibson, es una película de acción, todavía no puedo decir mucho del proyecto pero se estrenará en verano en cines y se llama Agent game (Juego de agentes)”, puntualizó.

Para el también guionista y director, la comunidad latina crece en la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

“Uno de mis objetivos al entrar en este proyecto y en la actuación fue cambiar un poco la concepción que tienen los productores sobre los latinos. Cuando tuve mi reunión con las creadores de la serie The cleaning lady era preguntar cuáles eran las historias, cómo planeaban contar esta historia y me sorprendió mucho que tenían interés en tocar la substancia de los personajes y entender la cultura. Ahora, es bonito tener la oportunidad de traer realismo a estas historias”.

Personalidades que ‘sacuden’ las redes. ¿Cuál es tu favorito?

Trabajar en México

Por último, señaló que tiene en mente regresar a trabajar a su país.

“Quiere trabajar en México otra vez, no solo enfrente sino detrás de las cámaras. Estoy desarrollando producciones propias , tengo la intención de encontrar un guion que me apasione para trabajar en mi país. Hoy en día, hay una ventaja para proyectar historias de diferentes culturas, porque se abren las oportunidades para actores, directores y productores”, finalizó.

PUBLIMETRO TV: