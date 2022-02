HBO Max: 3 series de drama que no te puedes perder

Desde la llegada de HBO Max a Latinoamérica, hemos podido ver cómo han logrado crear una identidad a la hora de elegir series, películas y documentales para brindarles a sus suscriptores un variado y entretenido catálogo que compita con el resto de las plataformas disponibles.

Al echarle un vistazo a las producciones que se han incorporado en últimos meses, hemos conseguido joyas del drama que nadie debe perderse.

Actores como Oscar Isaac, Olivia Colman, Nicole Kidman y Hugh Grant son algunas de las personalidades que han derrochado su talento en emblemáticas producciones disponibles en HBO Max.

A continuación te contamos sobre algunas series de drama que de seguro te van a enganchar con su interesante trama y reparto:

Landscapers

Olivia Colman y David Thewlis le dan vida a “Susan” y “Christopher” una pareja de mediana edad que logran esconder dos cuerpos en su jardín por más de 15 años sin causar ninguna sospecha aparente.

A lo largo de cuatro episodios, podemos ver el desenlace de la espeluznante miniserie basada en la historia real de los residentes de Nottinghamshire, Inglaterra en 1998.

Secretos de un Matrimonio

Oscar Isaac y Jessica Chastain protagonizan otra miniserie de pareja inspirada en la serie del guionista sueco Ingmar Bergman estrenada en 1973.

Durante cinco episodios, podemos ver la crisis marital que viven “Mira” y “Jonathan” en medio de mentiras e infidelidades.

The Undoing

A lo largo de seis capítulos, Nicole Kidman y Hugh Grant le dieron vida a la historia basada en “You Should Have Known” (Tú ya lo sabías), una novela de la escritora estadounidense Jean Hanff Korelitz.

La trama gira alrededor de “Grace” y “Jonathan Fraser” una ejemplar pareja con una vida aparentemente perfecta. La vida de la protagonista da un giro de 360 grados cuando su marido desaparece sin razón aparente y descubre que realmente desconoce a la persona con quien ha compartido varios años de su vida.

La actriz de 54 años no solo volcó su gran talento en la serie éxito de HBO Max, también participó como productora, un rol que desde hace tiempo quería llevar a cabo.

“Producir es un trabajo que me tomo muy en serio. Llevarlo a buen puerto, proteger el proyecto y apoyar a los artistas involucrados. Es una responsabilidad que no me tomo a la ligera y me enorgullece cuando tomamos grandes cambios creativos y, con suerte, lo logramos”, expresó Nicole.

