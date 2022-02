Inauguran “Zona Maco”, la expo de arte contemporáneo más importante de Latinoamérica

Con un total de 200 expositores internacionales de arte, diseño, foto y antigüedades, se dio por inaugurada la expo “Zona Maco” en el Centro Citibanamex, una de las más importantes de América Latina.

Durante la inauguración de la expo de arte contemporáneo, decenas de personas desfilaron sobre los 16 mil metros distribuidos en las tres salas que se desplegaron para disfrutar de colecciones, pinturas y galerías de destacadas personalidades de este sector.

El objetivo de este tradicional escaparate, según sus organizadores, es promocionar el coleccionismo y la cultura del arte entre la población en general.

En su edición 18, la feria regresa este año a su formato presencial y vuelve a brindar la oportunidad de que se reúnan más 200 expositores de 25 países para brindar una amplia diversidad de propuestas.

De acuerdo con el programa de actividades, “Zona Maco” contará con un programa de conversaciones con panelistas de talla internacional que tocarán temas de actualidad en el mundo del arte, así como realizarán una serie de conferencias y entrevistas sobre distintos temas del arte.

Adicional a ello, esta edición —que se realiza de forma presencial tras la crisis sanitaria por Covid-19— contará con invitados como Nicholas Baume, curador del New York Public Art Fund; Tamara Grynbaum de Fine Arts at Rally.io; Carla Acevedo-Yates, curadora de Museum of Contemporary Art Chicago, entre otros.

En total, el programa de conversaciones de este 2022 contempla 20 actividades entre las que se encuentran los premios Fundación Casa Wabi Premio de Residencia para Artistas Mujeres 2022 y el Premio Tequila 1800 Colección.

Dentro de las novedades, se presentará una fusión de las secciones Nuevas Propuestas y Foro con un replanteamiento que se manifiesta sobre las urgencias actuales del arte como un gran diálogo entre galerías y prácticas artísticas enfocándose en fotografías de jóvenes.

Zona Maco fue fundada por Zélika García, gran conocedora del arte y emprendedora, originaria de la ciudad de Monterrey.

Mantienen sana distancia

Con la idea central de evitar contagios de Covid-19, a los visitantes y expositores se les exige presentar su certificado de vacunación o una prueba de Covid negativa realizada con 24 horas de anticipación al ingreso.

Además de esto se instalaron estaciones de gel antibacterial, así como se promueve el uso correcto y obligatorio de cubrebocas.

A considerar: