Estadio Azteca: Conciertos memorables a lo largo de su historia... ¿Los recuerdas?

Pocos recintos en el mundo han visto todo lo que ha pasado por el interior del Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México. Finales de copas mundiales de futbol, visitas del Papa y magnos conciertos que hicieron retumbar sus cimientos. Pocos shows se han realizado, por eso son más especiales los momento, y pocos recordarán que fue Menudo, el primer grupo que llenó el Coloso de Santa Úrsula.

Inaugurado el 29 de mayo de 1966, puede albergar a más de 87 mil 523 persona. El inmueble vuelve a ponerse de moda en la música, con el regreso de Los Bukis y Bad Bunny que ya anunciaron fechas para diciembre en el inmueble deportivo.

Menudo (1983)

El grupo puertorriqueño vivía un gran momento musical, que lo convirtió en un fenómeno en México, lo que provocó que fuera el primer concierto en la historia del Estadio Azteca. Menudo logró reunir a aproximadamente 105 mil personas, superando las expectativas que existían.

La banda se presentó el 12 de marzo de 1983, lo que se conoce como “La noche que cantó el Azteca”, ya que Televisa grabó y transmitió el evento bajo ese nombre.

Michael Jackson (1993)

El Rey del Pop realizó cinco fechas en el Estadio Azteca, y todas con soldout. Complació al público mexicano con sus grandes éxitos, como Thriller, Billie Jean, Man in the Mirror y Beat It; además de una gran producción que marcó un antes y después, ya que llegaban los grandes shows internacionales al país.

Juan Gabriel (1999)

El Divo de Juárez vivía el mejor momento de su carrera, por eso la llegada al magno estadio mexicano. Su música llegó para marcar uno de los conciertos más importantes para el cantautor.

El concierto fue transmitido por Televisa con el lema: “Para la mayor audiencia, el mayor artista”.

U2 (2011)

La agrupación irlandesa se presentó con su espectacular 360 Tour, con la emblemática “Garra”, que se tardó 11 días en armar este escenario de 50 metros de altura y 400 parlantes.

Más de 90 mil personas se dieron cita para llenar el Estadio Azteca. El más costoso escenario en la historia de los conciertos.

Paul McCartney (2012)

El 8 de mayo se presentó en el Estadio Azteca en la Ciudad de México ante 80 mil personas con su gira On the Run, donde hizo un recorrido por sus grandes éxitos como solista y la legendaria banda llamada The Beatles.

Vicente Fernández (2016)

Un azteca en el Azteca fue el nombre que le dio Vicente Fernández a su presentación en el Coloso de Santa Úrsula.

Una noche histórica e inolvidable la que se vivió en el estadio Azteca, cuando más de 80 mil personas vibraron y fueron testigos de la despedida de los escenarios del llamado “Charro de Huentitán”.

Vicente no se podía retirar sin cumplir con su famosa frase: “Mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar”.

Shakira ( 2018)

Se presentó su show en México el 11 y 12 de octubre, regresando a tierras mexicanas después de siete años desde su última visita. El Dorado World Tour fue todo un éxito y el recinto vibró al ritmo de las canciones y bailes de la cantautora colombiana.

Bad Bunny y Los Bukis (2022)

El cantante puertorriqueño ya agotó los dos conciertos en el coloso: 9 y 10 de diciembre.

Bad Bunny abre nueva fecha en México tras agotarse boletos en minutos

Marco Antonio Solís lidera el reencuentro en México de Los Bukis, y este miércoles se anunció la llegada de la gira Una historia cantada, para el próximo 3 de diciembre en el Estadio Azteca.

“Toda relación termina por algo, pero por amor todo vale la pena” Marco Antonio Solís

