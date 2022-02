“Vecinos”: Conoce cómo será la nueva temporada sin la presencia de Benito Rivers

Cada vez falta menos para el estreno de la temporada 12 de “Vecinos” y muchos se preguntan cómo se abordará la ausencia de Benito Rivers.

El querido personaje interpretado por Octavio Ocaña, se convirtió a lo largo de más de una década en el favorito de los televidentes. Sin embargo, el inesperado fallecimiento del actor de 22 años el pasado 29 de octubre de 2021, cambió todo el planteamiento de la serie.

A pocos días de darse a conocer la lamentable noticia que conmocionó a todo el país, el reparto de “Vecinos” tuvo que volver sus labores y empezar a rodar una de las temporadas más difíciles después de la pérdida de uno de los integrantes de tan importante proyecto.

El próximo 27 de marzo a las 19:30 hs la nueva temporada llegará a través de la pantalla de Las Estrellas durante el inicio de Domingos de Sofá, la barra de comedia de Televisa.

¿Cómo se justificará la ausencia de Benito Rivers?

Según reveló Pepillo Origel durante una edición de “Con permiso”, el personaje continuará formando parte de la serie. Sin embargo, la nueva historia planteará que el hijo de los Rivers está de viaje e incluso su novia en la ficción tendrá varias llamadas con él.

Verania Luken, quien es conocida por interpretar el papel de Virginia en el proyecto creado por Eugenio Derbez, expresó a través de su cuenta de Instagram que el elenco aún sentía la presencia del querido actor.

“Pues vamos avanzado, mis compañeros no me dejarán mentir, yo siento muy fuerte a Octavio en el set, en las grabaciones, en el foro”, comentó la actriz. Aunque no expresó si se trataba de algo paranormal o el reiterado recuerdo de su compañero, no hay duda que para todos rodar la temporada 12 y 13 no ha sido fácil.

La familia de Octavio Ocaña visitó lo que fue la segunda casa del actor

Ante la invitación del productor del programa, Elías Solorio, los padres y hermanas de Octavio Ocaña estuvieron de visita en el set que el joven frecuentó desde los cinco años cuando fue seleccionado por Eugenio Derbez.

“No puedo explicar con palabras lo que sentimos de estar aquí en este foro, con la familia de ‘Vecinos’ que siempre fueron su segunda familia, y Televisa sin duda siempre fue y sigue siendo nuestro segundo hogar. Gracias siempre al mejor programa que existe y gracias al señor Elías Solorio”, expresó con agradecimiento Bertha Ocaña, la hermana del fallecido actor.

