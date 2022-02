Vicente Fernández Junior y Mariana González revelan cuáles serían las canciones en su boda

El exponente de la música mexicana Vicente Fernández Junior y Mariana González se encuentran en su habitación en un lugar de Miami, donde están de vacaciones para celebrar 22 meses de noviazgo y pasar el Día de San Valentín de una manera muy especial.

La pareja platicó en exclusiva con Publimetro sobre la etapa que viven, cómo han sorteado algunos momentos y cuándo podría llegar la boda.

¿Cuándo comenzó la relación?

Vicente: “La conocí en persona el 9 de abril de 2020, y el 11 de abril ya éramos novios”.

Mariana: “Tenemos ya 22 meses, los cumplimos el día de ayer (11 de febrero)”.

¿Cómo han sido estos meses?

Mariana: “ha sido un poco difícil porque yo era muy nueva en esto del medio del espectáculo y a veces cambian versiones, pero ya me fui acostumbrando. Estoy feliz, la verdad es que vas tomando la cosas más a la ligera, no tan personal. En ocasiones sacan esas notas porque -obviamente- lo que es más morboso es lo que suena, todos somos así. Creo que te vas acostumbrado, ahorita ya estoy feliz y hago oídos sordos”.

Vicente: “es la bendición y el milagro de mi vida. Estoy feliz feliz como nunca había estado; en subidas y bajadas es lo mejor de mi vida, como dicen valió la pena la espera”.

¿De qué manera celebran el Día del Amor?

Mariana: “tenemos una cena en un lugar muy especial, ya lo tenemos preparado. Para nosotros todo el año es como un 14 de febrero y nos la pasamos felices siempre”.

Vicente: “han sido 22 meses maravillosos, 22 meses de aprendizajes, de disfrutar, gozar y entender que sí existía lo que había soñado, pero había que esperarlo”.

¿Cómo viven el día a día?

Mariana: “hemos estado en las buenas, malas en nuestra relación pero siempre muy unidos. Han sucedido cosas muy tristes pero estoy con él, apoyando, saliendo adelante como debe ser una pareja; a pesar de ya ser grandes, parecemos unos niños enamorados (risas)”.

“Parecemos quinceañeros y hacemos la tarea como quinceañeros”. — Vicente Fernández, cantante.

¿Tienen algún apodo?

Mariana: “últimamente le puse remedios y yo soy la dolores porque todo me duele; antes nos decíamos cosas más románticas pero ya pasando el tiempo ya hay la confianza y le digo: ‘¿Remedios algo para la garganta?’ y responde: ‘jengibre con limón y cebollas (risas). Yo soy la Dolores y él es Remedios (risas)”.

¿Qué tanto siguen afectando los rumores a su relación?

Mariana: “escuché tantas cosas de él, que si celoso o enfermo. Me ha tocado conocerlo y ver el real ser humano que es, siempre digo que hay que conocer a las persona antes de juzgarlas . Gracias a Dios me dio la oportunidad y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado”.

“Este año estuvo muy pesadito, ya saben todo lo que pasó, pero miren aquí estamos”. — Mariana González,empresaria.

¿Cuáles son las virtudes y defectos en su noviazgo?

Vicente: “en 22 meses meses le ha buscado un pinche defecto y no lo encuentro”.

Mariana: “Vicente es mi cómplice y hacemos de todo juntos. Él no es nada enojón es súper paciente, si voy a que me pongan el cabello y son seis horas, eso ha pasado conmigo, pero ya no me acompaña tanto (risas)”.

¿Quién es el más romántico?

Mariana: Vicente es el más romántico y cariñoso con palabras, yo con hechos porque lo que yo digo lo hago y las palabras las demuestro con hechos”.

Vicente: “es como dicen cuando ella quiere estar arriba, cuando ella quiere estar abajo, yo estoy abajo, así no pasa nada (risas)”.

¿Qué canción elegirán para su vals en la boda?

Vicente: “yo voy por El amor de mi vida”.

Mariana: “hay una canción que me encanta de su hermano Alejandro, que es Arrullo de estrellas, que es lo que significa ahorita mi relación con Vicente”.

¿Para cuándo la boda?

Vicente: Por supuesto que sí hay boda, compromiso formal con terminación de los hechos formales, que esperemos se preste para fin de año ya tener boda, pero así como marca el manual”.

Mariana. “la verdad es muy triste que no pueda acompañarnos Don Vicente que está en el cielo, que desde allá nos da la bendición, pero si queremos esperar un tiempo a que todo esté mejor; ahorita es prudente esperar un poquito para que sea un momento muy lindo para todos”.

Mandan mensaje por el Día del Amor y la Amistad

Vicente: “yo quiero dedicar este Día del Amor para toda la gente bonita, para toda nuestra familia, seres queridos, nuestros hijos y mis nietos, pero principalmente para Mariana. También a esa gente que se todo el tiempo manda sus mensajes buenos o criticando, de cierta manera molestos por lo que vivimos como pareja... yo estoy con Mariana y Mariana está conmigo. El amor sí existe”.

Mariana: “el amor no tiene edad, el amor en realidad es estar con la persona que te haga feliz y que te haga sentir vivo, que si esa persona es más chica, grande o es de tu misma edad, hay que agradecer que te haga vibrar. Para la gente que nos ha dado lindos mensajes y la gente que no apostaba por nuestra relación, pues no queda más que demostrarles que aquí estamos. Hemos puesto el ejemplo, porque se ha criticado mucha nuestra relación y creo que es de las más sólidas y reales”

