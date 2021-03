'Yo soy Mariana González con o sin Vicente Fernández Junior'

Mariana González Padilla charló desde su natal Tepatitlán, Jalisco, de Vicente Fernández Junior y otros temas.

Compartió sus miedos y sus fortalezas en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Mi padre era muy machista y quería puros hombres, para castigo, Dios le dio 5 mujeres y un hombre: ahorita a mi papá, ya le cambió -totalmente- la mentalidad y mi papá agarró el rollo", compartió Mariana González.

Agregó, "no fue fácil porque mi mamá sufría, con los años le hemos demostrado a mi papá que las mujeres y las González hemos salido adelante”.

Enfática y segura de sí misma habló sobre el título de las "Kardashian de Tepatitlán".

“Mi abuelo tuvo siete mujeres y dos hombres. Mis tías son muy guapas, todas eran mujeres acuerpadas pero la realidad sin cirugías, ya nosotras, ya la verdad estamos bien tocadas, nos ha gustado mucho este rollo, de estar bien producidas. Yo fui candidata a reina de mi pueblo y no estaba tocada ni cirujeada, ni nada y a mí me escogieron, así que no le culpo todo a la cirugía (risas)”.

Añadió sobre el tema de las Kardashian, “son mujeres muy producidas, muy arregladas y polémicas. Este apodo viene de hace poco, a mí si me gustara que me compararan con ellas sería por eso, porque admiro que son muy unidas, en eso sí creo que nosotras nos parecemos a ellas, en los demás solo porque nos hemos hecho cirugías”.

Bromista y de repente preocupada por las reacciones de algunas personas, Mariana fue clara al decir cómo vive su noviazgo con Vicente Fernández Junior.

“Yo soy mariana González con Vicente o sin Vicente, y Vicente lo adoro es mi pareja estoy con él pero no me hizo Vicente, ni me pago nada, ni mis cirugías, ni me mantiene ni vivo de el, porque si yo quisiera ya pudiera vivir con Vicente pero sigo con proyectos, saliendo adelante… Pero me ven y dicen esta es una trepadora, porque te etiquetan, no vean a la persona por la portada sino lean todo el libro”.

Para confesar, “la edad no es tanta, él no se pone el botox como yo (risas)”.

“Me gustaría llegar a muchas mujeres, decirles que sean fuertes, que dejen sus miedos, que no se queden por un plato de comida y que las maltraten; ahorita hay tantos medios para poder salir adelante. Que no se queden donde no son felices, no son árboles, sino que puede moverse, no tengan miedo, el miedo nos ata, el miedo nos hace no ver y es mejor decir: 'Me equivoqué, pero lo hice'”.

Mariana puntualizó: “Ahora que viene el Día Internacional de la Mujer decir que somos fuertes. Ser mujer no es fácil y más cuando te quieren ver como un objeto o cree que la mujer guapa no puede ser inteligente. Las mujeres somos mucha inteligencia, corazón y puede llegar muy alto y lo voy a demostrar porque ya lo he hecho, en dos meses les voy a estar diciendo nos fue muy bien”, al hablar de su precandidatura como diputa local para el Partido Encuentro Solidario (PES).

El próximo jueves se presentan tanto Mariana González y Vicente Junior para entregar todos los documentos ante El Instituto Electoral de Jalisco.

Enfrenta las críticas y los juicios

“Tenemos años que ya somos un poco polémicas y te vas enfrentando a que hablen mucho, de hacer oídos sordos,porque si en realidad te pones a hacer caso alas personas esaríamos deprimidas. Hay tanta gente que tiene frustración, que sufre tanto o que se ve tanto en ti que ellos lo que quieren es sobajarte y tienes que entender eso, para que no te hagan daño los comentarios".

A su propio estilo puntualizó, "no soy una mujer envidiosa o egoísta. Soy esto, lo que ven es esto, esto es lo que es Mariana González, yo no finjo lo que no soy… ¿Filtros? Nada más en los Instagrams, pero yo no tengo filtros (risas)".

Dinastía Fernández

Mariana González cómo vive su relación con la familia Fernández, sobre todo con su actual pareja Vicente Fernández Junior.

“Con Don Vicente hubo mucho, porque tenemos muchos personas en común. Yo quería que me aceptaran por lo que es Mariana y eso les he demostrado y sí hay una buena relación, él es muy bromista y Doña Cuquita es igual. La familia se ha portado increíblemente bien”.

Aclaró que su estilo de vida ya lo tenía desde antes de conocer a Vicente Junior.

“Si es triste, porque después de iniciar noviazgo, me convertí en la novia de… Ya no soy Mariana, ahora todo es gracias a Vicente. Si hay un viaje es gracias a Vicente, hay esto del partido es gracias al partido y eso no me gusta. Si la gente se baja mi Instagram y observa mi estilo de vida, lo tengo desde siempre; ahora, soy la interesada, que ando con un hombre más grande por dinero, una trepadora, son muchas ofensas en esos aspectos".

A detalle

Política. Mariana González es precandidata a diputada local por el Distrito 3 del PES en Jalisco: "En el partido me convocaron a mí, porque estoy consciente que mucho se puede hacer por la gente y las mujeres".

Pareja. "No me gusta que todo sea gracias a Vicente. Estoy feliz porque ha sido un hombre lindísimo que ha hecho que la gente me reconozca y todo el rollo, pero yo no buscaba, ni estoy buscando fama, quisiera ser lo que era antes. Tengo que cuidar mucho sobre lo que digo porque todo está en tela de juicio. He dejado de subir historias porque era muy bromista, porque lo pueden malinterpretar”.

