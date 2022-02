“Morat” sacó un nuevo sencillo titulado “Llamada Perdida”

El grupo formado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón Vargas y Martín Vargas, está de vuelta con más música. Y es que el día de hoy “Morat” acaba de estrenar su nuevo sencillo titulado: “Llamada Perdida”. Se sabe que esta es la primera canción que será parte de su nuevo álbum que se espera sea lanzado este año. Pero hasta el momento no han revelado el nombre de su nuevo disco ni la fecha en la cual saldrá. Sin embargo, mientras la banda se encuentra en una gira musical por América Latina y algunos países de Europa.

Es importante mencionar que con este nuevo sencillo la banda de colombianos busca iniciar una nueva etapa musical. “Empezamos una nueva etapa y esto es sólo una prueba de lo que se viene…”, con este mensaje en su cuenta oficial de Instagram la banda anuncia sorpresas para sus fanáticos. “Llamada Perdida” es una canción que habla acerca del mal de amores. Con este single, los chicos de Bogotá vuelven a contar una historia de desamor como sólo ellos pueden hacerlo.

Aquí la letra de “Llamada Perdida”:

Hoy tu recuerdo me volvió a doler,

Hoy tu recuerdo me volvió a joder,

Y eso no me va, y eso no me va,

Salgo a la calle y empieza a llover,

Va más de un mes viendo el amanecer,

Y eso no me va,

Y eso no me va a hacer bien,

Por que también me hace falta resolver una inquietud,

¿Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú?

Quiero volverte a llamar,

Que a la mañana siguiente,

Esa llamada perdida no se pierda y tú la encuentres,

Yo no me voy a dormir,

Hasta que tú te despiertes,

Prefiero cinco llamadas perdidas, cuatro cartas, tres heridas, dos de suerte,

Que una vida sin volver a verte

Volví a la puerta de ese mismo hotel,

Otro cóctel en ese mismo bar,

Solo para ver si podía aguantarme pero,

Soy masoquista mirando tus fotos

Quiero tomar hasta no poder ver,

Ya me cansé de brindar por nosotros,

Si tú no vas a volver

Quiero volverte a llamar,

Que a la mañana siguiente,

Esa llamada perdida no se pierda y tú la encuentres,

Yo no me voy a dormir,

Hasta que tú te despiertes,

Prefiero cinco llamadas perdidas, cuatro cartas, tres heridas, dos de suerte,

Que una vida sin volver,

Que una vida sin volver,

Que una vida sin volver a verte