Camila Cabello estrenará canción junto a Ed Sheeran

La cantautora Camila Cabello de 24 años de edad, que saltó a la fama gracias al quinteto Fifth Harmony, sorprendió a todos sus seguidores a anunciar su próxima colaboración y será junto al cantante británico Ed Sheeran, misma que será estrenada el próximo 4 de marzo, un día después de su cumpleaños número 25, por otro lado, la canción llevará por nombre ‘Bam Bam’ y la intérprete de ‘Havana’ ya compartió como será la portada del sencillo.

Esta noticia la dio a conocer por medio de sus redes sociales y agregó que Ed Sheeran es de sus personas favoritos y lo admira mucho como artista y justo escogió la fecha del lanzamiento, para que coincidiera con su cumpleaños, por eso mismo, un día después la canción será estrenada.

“Bam Bam. 4 de marzo con Ed Sheeran, una de mis personas y artistas favoritos”, “Además, mi cumpleaños es el día anterior, así que gane el triple”, escribió Cabello en su cuenta de Instagram oficial.

Asimismo, ya puedes activar el recordatorio para el estreno del sencillo y se cree que podría venir acompañado de un video musical, para el cual se publicaría un adelanto o teaser en los próximos días, algunos fans creen que la canción tendrá un tono romántico ya que en la portada se puede ver a Camila con el maquillaje corrido como si acabara de llorar y varios seguidores piensan que estará dedicada a su ex novio Shawn Mendes.

Por otro lado, esta no sería la primera vez que Camila y Ed Sheeran colaboran ya que en 2019 estrenaron la canción South of the Border junto a la rapera Cardi B y los fanáticos quedaron enamorados de la combinación que realizaron y junto a la voz de la intérprete de ‘Bodak Yellow’, el resultado fue fenomenal.