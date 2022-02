Farruko deja la música y su concierto se convierte en una misa, los fans exigen que se les devuelva el dinero de los boletos

El cantautor puertorriqueño Carlos Efrén Reyes Rosado mejor conocido como Farruko de 30 años de edad, en las últimas semanas sorprendió a sus fans al revelar que dejará de cantar su éxito ‘Pepas’ una vez finalizados sus conciertos, cabe recalcar que el coro lo omite debido a que ya no va con sus principios, pero el resto de la canción es cantada de manera habitual, asimismo agregó lo siguiente “Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, el cantante pidió perdón debido a que sus letras no son apropiadas.

Foto: Getty Images (Rachel Murray/Getty Images for Pandora)

Farruko deja la música y su concierto se convierte en una misa

Por otro lado, sus fans se encuentran molestos debido a que ellos pagaron una entrada o boleto para verlo cantar sus éxitos y ahora sus conciertos se han convertido en una misa, por eso mismo, exigen que el dinero les sea devuelto. Asimismo, en las últimas semanas, por medio de su cuenta de Instagram, en todas las descripciones de sus fotos, se ha encargado de dar gracias a Dios y ha citado varios pasajes de la Biblia, añadiendo a lo anterior, ha revelado que no le importa si exigen el dinero de los boletos porque hay cosas más importantes en el mundo de las que deberían de preocuparse.

Foto: Getty Images (BAUZEN/Getty Images for TIDAL)

También ha perdido perdón por sus letras tan explícitas y ha proclamado su religión y amor a Dios, mientras unos de sus seguidores apoyan esta decisión, otros más están en desacuerdo ya que a ellos no les importa escuchar eso y lo único que quieren es ir a corear sus canciones y pasar un buen rato.

Foto: Getty Images (Jason Koerner/Getty Images)

Farruko llega a México

El próximo 19 de mayo, el cantante puertorriqueño llegará a Ciudad de México con su gira “LA 167 Tour” y ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México, asimismo, el 18 de mayo, se presentará en Gudalajara en el Auditorio Telmex, por último, el 21 de mayo estará en el festival Power Fest 2022 en el Parque Fundidora.