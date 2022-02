Britney Spears firma acuerdo millonario por desarrollar su biografía desde su puño y letra

Tras numerosas producciones que han plasmado su historia en formato de documental y sin su consentimiento, finalmente llegó el momento en el que el mundo podrá conocer los terribles años que vivió Britney Spears desde su propia voz.

A través de Page Six se dio a conocer que la intérprete de “Toxic” recibió una muy generosa oferta para sacar al mercado un libro bajo la firma de la editorial Simon & Schuster que finalmente revele cada uno de los detalles que vivió bajo la terrible tutela ejercida por su padre, James Parnell Spears.

El medio digital informó que la prestigiosa editorial le ofreció 15 millones de dólares, el monto más alto que le ofrecieron a la cantante por la exclusiva de su historia.

Tras casi 14 años de vivir bajo una tutela legal en contra de su voluntad, la cantante está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pero aún cerca de las polémicas y controversias.

El drama más reciente fue protagonizado por Jamie Lynn Spears, quien dio a conocer a través de su libro “Things I should have said” (“Cosas que debería haber dicho”) que Britney la amenazó con un cuchillo.

Acusación que la cantante respondió a través de su cuenta oficial de Instagram: “Nunca he estado cerca de ti con un cuchillo o incluso pensaría en hacer algo así. Solo una basura inventaría esas cosas sobre alguien”.

Muchos aseguraron que la hermana menor de Britney usó su nombre para generar más ventas del libro que lanzó al mercado el pasado mes de enero.

Al mismo tiempo, Mathew Rosengart, el abogado de la “Princesa del pop” le pidió a Jamie Lynn que “cese y desista de hacer referencias despectivas a Britney durante la campaña promocional”. De lo contrario iniciarán un proceso legal en el que incluso la cantante podría reclamar parte de las ganancias por el uso de su nombre sin autorización previa.

“Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus seguidores están sorprendidos al ver cómo la ha vuelto a explotar para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”, expresó el abogado.

En la terrible década que Britney vivió bajo el mandato de su padre, el mundo fue testigo que la cantante no recibió mayor apoyo de sus familiares más directos, como su mamá Lynne y sus hermanos Jamie Lynn y Bryan; quienes se mantuvieron al margen de los abusos de los que fue víctima la intérprete de “Circus”.

