Manuel Carrasco: ‘Todo es arrebatado, visceral y pasional con México’

El cantante Manuel Carrasco está sentado en medio de una habitación donde hay tres sillones al fondo, mientras él observa atento la pantalla de la computadora para una conversación que une a España con Guadalajara. El músico promociona el sencillo Fue que será parte de su noveno álbum de estudio, que lo trae de vuelta a la música y a los escenarios.

“Esta canción es una declaración de desamor. La canción tiene una especie de latido que por dentro se te cuela, se te mete y hace que sientas esa historia; además, tiene una emoción y letra muy fuerte. Me gusta este contraste de cómo está vestida de una manera muy sencilla: con unas palmas, una guitarra y un cajón, eso me gusta porque el mensaje llega de una manera más fuerte y directa”, compartió el músico andaluz.

Con una trayectoria importante en el pop y rock, reveló que vive una buena etapa en su faceta como compositor e intérprete: “estoy ahora en mis mejores momentos, no podría decir lo contrario. Estoy muy consciente de las cosas y lo difícil que es conseguirlas; además, de todo lo que ha pasado, tuve muchos nervios, porque ha sido salir empezar a cantar y el corazón a latir de una manera especial; siento que el corazón bombea bien y que me siento muy querido, y quiero devolver este cariño”.

“A mi gente de México estoy deseando verlos, mostrarle mi respeto y canciones, y que este Fue como todo el disco llegue a su corazoncito”. — Manuel Carrasco

El músico y compositor se encuentra de gira con Hay que vivir el momento por varias ciudades de la península Ibérica, donde siente una energía renovada tras la obligada ausencia en los escenarios.

“Llevábamos mucho tiempo esperando, sobre todo por lo que ha pasado en estos dos últimos años. Creo que no solo mi equipo, mis músicos y el público en si estaban deseando sentir esa emoción (conciertos). Yo no la había sentido nunca, así de esa manera... ¡Nunca!, esas ganas de libertad y querer disfrutar de las cosas, eso no me pasó de largo. Me llenó el corazón de muchas cosas y espero que sea una gira maravillosa, que ojalá ya más entrados en el año podamos pasar por México y darle parte de este momento que estaba pasando”.

La carrera de Carrasco está a punto de cumplir 20 años desde que, entre casi 100 mil aspirantes, entrara en la segunda edición de Operación Triunfo.

Al preguntarle en qué etapa va su nuevo material discográfico señaló: “estoy de lleno metido en el álbum, casi acabándolo; la verdad es que adelantaremos unas canciones antes. El álbum saldrá a partir de septiembre y hay un repertorio amplio. Este adelanto es un color más del disco y presenta mi manera de hacer música, como Fue. Hay muchos lados oscuro, pero también mucha luz en el disco, como casi todos los discos que he hecho. Hay un abanico de maneras de sonoridades y colores, donde hay canciones mucho más luminosas y otras más oscuras como la vida misma... siento que va a ser un disco importante de mi vida”.

¿Qué romance tiene con México?

“Somos amantes -si o si-, es un amor apasionado a la distancia, pero que luego en pocos días queremos todo. México es todo lo que engloba el amor, donde todo es arrebatado, visceral y pasional con México; por lo tanto, estoy como pez en el agua en México y mira que soy andaluz y tengo la sangre caliente, por eso me siento muy a gusto en México”, compartió.

Defiende su manera de hacer música

Confesión. “Intento no complicarme la vida, por lo menos en las canciones y en la manera de transmitirlas. No intento hacer lo que no se hacer. No intento ir con modas, ir más rápido; no intento gustarle a todo el mundo, no intento ser el mejor o llenar mi ego de halagos, solo hacer una canción que me guste”.

Procesos. “No hay fórmula secreta pública, todo vale para inspirarse. No hay fórmula secreta y no necesito oscuridad o incienso para escribir una canción. Las mismas canciones te sorprenden a ti y termina sorprendiendo a la gente, es lo mágico que va apareciendo”.

