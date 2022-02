Nicole Kidman es señalada de usar Photoshop en la portada de Vanity Fair

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Nicole Kidman dio a conocer que salió en la portada del número anual dedicado a los artistas de Hollywood de Vanity Fair. Este es el año número 28 y Kidman fue invitada por su reciente participación en la cinta “Being the Ricardos”. En la fotografía, aparece la actriz de 54 años utilizando un atuendo bastante revelador, pues lleva puesto un top que deja al descubierto su marcado abdomen. Asimismo, Kidman usó una mini falda lo que le daba un aire de “colegiala madura” y por lo marcado que se aprecia su vientre, la actriz fue altamente criticada y fue acusada de abusar del Photoshop.

Comentarios como: “Esto está súper retocado”, “¿Por qué usas Photoshop?”, “Que sesión de fotos más fea”, “Al principio no la reconcí” y “Parece que colocaron su cabeza en el cuerpo de una adolescente”. En la publicación hay más de estos comentarios y por lo visto los internautas no aprobaron el look juvenil de la actriz. En esta edición de la revista, Nicole comparte protagonismo con: Penélope Cruz, Idris Elba, Andrew Garfield, Kristen Stewart, Simu Liu, Benedict Cumberbatch y Michaela Jaé.

La famosa actriz fue señalada de abusar de los retoques

Es importante mencionar, que en otra ocasiones Nicole Kidman ha mostrado su marcado abdomen como en la película “Just Go with It” de 2011. En una escena de esta cinta, la actriz sale utilizando un conjunto hawaiano con el cual se observa que su vientre está muy marcado de forma natural. Asimismo, desde su juventud es una realidad que Kidman goza de una fisionomía bastante delgada.

Nicole Kidman. Nicole Kidman en 2021. / Foto: Lisa Maree Williams/Getty Images. (Lisa Maree Williams/Getty Images)

Acerca de su papel en “Being the Ricardos”, en esta película Nicole interpreta a “Lucille Ball” y protagoniza el filme junto con Javier Bardem, quien es “Desi Arnaz”. La trama gira en torno a esta pareja que en 1952 era muy relevante en Hollywood y la cinta retrata todos los obstáculos por los cuales tuvo que pasar para triunfar con su famoso programa “I Love Lucy”.