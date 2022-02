‘Cuando ya no estés aquí' llega a provocar escalofríos en las salas mexicanas

La cinta Cuando ya no estés aquí (When you are gone) ha recorrido varios festivales en México y en el extranjero, donde ya suma 11 premios a Mejor largometraje en diferentes países, una buena carta de presentación para su estreno comercial este 24 de febrero en México.

El thriller psicológico, dirigido por Rafael Altamira, se filmó en Jalisco y su calidad cinematográfica compite con Hollywood.

“Siempre hay misticismo de lo que es real, sobre todo el cine independiente. Desde que el guion fue escrito en inglés, nuestra tirada era darle ese valor de producción con look hollywodense, que no solo es bueno sino también comercial. Desafortunadamente mucho del cine que se hace en México son dramas muy bonitos o comedias románticas que normalmente siempre revisitan los mismos géneros y personajes. Nosotros queríamos apostarle a algo diferente, porque el thriller psicológico es un excelente género, muy comercial y queríamos probarlo”, señaló Rafael Altamira.

Cuando ya no estés aquí, la película. La cinta fue filmada en Jalisco en idioma inglés para competir con Hollywood. (Juan Jose Garcia)

Cuando ya no estés aquí es protagonizada por Andrew J. Forner, Kelsie McDonald, Tom Blackburne, Sarah Nichols y Eduardo Aznar. La película llegara a 40 pantallas de México, sin embargo, el largometraje de suspenso y terror ya se estrenó en algunos festivales de cine.

“No hay mejor escuela de cine que ver cine, sé que la cinta tiene esos momentos de shock que te asustan, que a veces son inesperados y que en su raíz no estaban planeados para asustar a la audiencia, sino para aterrar al personaje, que es un hombre muy traumado y lleno de demonios. Actualmente, ha estado en varios festivales en México y ganó dos premios en Roma, San Petesburgo, París, Turquía, India, Nueva York, San Diego, por lo que ha tenido buena respuesta y esperemos que eso se transmita en la sala de cine”, señaló el director.

Para el cineasta mexicano el que llegue el filme a la pantalla es como cerrar una etapa: “es un cierre de ciclo y después llegará a plataformas de streaming... es el comienzo del final de este proyecto (risas)”.

Rafael Altamira, cineasta mexicano. La cinta fue filmada en Jalisco en idioma inglés para competir con Hollywood. (Foto; Cortesía.)

¿De qué trata?

James es un arquitecto talentoso que está al borde de lograr el éxito económico de sus sueños. Su vida da un giro inesperado cuando su amada esposa Sylvia es secuestrada y ejecutada por sus captores.

Después de varios años tratando de sobrellevar la perdida, James sufre delirios de persecución y paranoia. Es atormentado por el fantasma de su esposa, enfrenta amenazas de chantaje en el trabajo y está bajo investigación de la policía por el asesinato de su esposa.

