Omar Chaparro: ‘Alfredo Adame es un genio de cómo maneja los medios’

Omar Chaparro ha demostrado a lo largo de su carrera que no le gusta permanecer quieto, eso lo ha llevado explorar proyectos en cine, televisión y la música. El actor se encuentra grabando programas especiales para Tu-Night con Omar Chaparro en Guadalajara.

“Estamos grabando el programa de Tu-Night que es un programa que hacemos en Los Ángeles, pero se decidió hacer una temporada especial aquí en Jalisco y estamos muy contentos. Es un programa que producimos para Estrella TV en Estados Unidos, pero también se lo vendimos a Disney, está en Starz Channel, ya grabamos con Adrián Uribe, Adal Ramones, con los de La Cotorrisa, pero ya vienen Julión Álvarez, el Gallo Elizalde, el Flaco Elizalde va a estar muy padre”, señaló el actor mexicano.

Las grabaciones comenzaron el lunes en un inmueble de Zapopan, Jalisco, y terminará el próximo viernes, con la presencia de Bárbara del Regil, Rafa Márquez, Julio Preciado, Erika Buenfil, entre otros.

El popular artista celebra su buen camino en la música y recientemente está nominado en el Fans Choice Awards.

“Estoy nominado para unos premios que se llaman Fans Choice Awards con una colaboración que hice con Los Socios del Ritmo con una canción que se llama El centro de mi corazón que la cantó Chayanne. Además, hay una posible colaboración con Carín León, y otra que se llama Van a faltar botellas. Hice una canción con Iván Gámez de Calibre 50 que se llama Cuando un hombre lo traiciona una mujer, está de rasca duele, con mi género Omareño (risas)”.

Omar Chaparro señaló que Alfredo Adame no es cinta negra

Omar Chaparro suele evitar hablar sobre compañeros de la comunidad artística, pero puntualizó sobre dos temas: Alfredo Adame y Adal Ramones.

“No me gusta hablar mal de alguien, no lo acostumbro ni cuando tengo una cámara; lo único que puedo decir es que Alfredo Adame es un genio de cómo maneja los medios... pero yo te puedo asegurar que no es cinta negra”, señaló a su llegada al hotel en Guadalajara.

En el caso de Adal Ramones, en cuanto lo que sucedió con su hija Paola, quien fue criticada en redes sociales comentó: “la verdad no he visto el video ni leído los ‘ataques’. Me comentó algo Adal, lo único que sé es que estaba jugando con su novio a romper una tabla como karateca. La muchacha que trabaja con ellos que les ayuda en e servicio, se puso a jugar y la gente la criticó de clasista. Creo que están exagerando, porque yo también -a veces- con las personas que trabajan conmigo, se vuelve una relación más que laboral, en una amistad. Yo la la señora que trabaja conmigo, ya le dije a mi esposa, que ya no se tiene que preocupar por nada porque es parte de mi familia y yo no la voy a abandonar”.

El cantante agregó, “el día de mañana me ponga a jugar karate con ella, pues es mi relación, yo decido si lo subo a mis redes, porque siempre estás expuesto a que la gente hable, opine y es algo chistoso, porque siempre hay odio intrínseco y prejuicios”.

