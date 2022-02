Victoria Beckham está cerca de reencontrarse con las Spice Girls

Si bien Victoria Beckham no pudo participar en el Spice World 2019 Tour debido a compromisos de moda, la celebridad ha alimentado la especulación de que se unirá a una reunión de las Spice Girls para las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina en junio, al firmar los documentos de confirmación de que todavía es parte de la banda.

Recientemente se informó que el grupo de chicas más vendido de todos los tiempos ha sido invitado a reunirse para un concierto de celebración para conmemorar la ocasión trascendental por parte de los jefes de la BBC. Y Posh Spice presentó documentos esta semana ante Companies House confirmando que será directora activa de Spice Girls Ltd durante al menos otro año.

“Si ella quisiera dejar la banda y no tuviera ningún deseo de volver a actuar, entonces habría renunciado como directora la semana pasada”, dijo una fuente al Sun. La estrella “todavía obtendría su parte de las ventas de discos, pero no estaría involucrada en ninguna toma de decisiones como salir de gira o actuar”.

Mel C no quiso alimentar las esperanzas

Las especulaciones surgen después de que Sporty Spice Mel C dijera que Geri Horner, fue quien “preguntó” sobre un regreso de las Spices, para las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina en junio. Según The Sun, Melanie, quien actualmente está en una gira en solitario, dijo a la multitud durante el fin de semana que los planes no se han discutido entre los cinco.

Cuando se le preguntó si aceptarían la oferta de la BBC, la cantante pop respondió: “Vas a tener que preguntarle a Geri sobre esa. Todavía no lo hemos discutido”. Según informó la publicación, la decisión está “ahora en manos de las niñas”. Esta sería la primera vez que los cinco cantantes se presentan en el escenario desde la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.