Pepe Aguilar prepara bioserie de la dinastía Aguilar: ‘abarca más drama que La rosa de Guadalupe

El artista Pepe Aguilar dijo disfrutar el momento que vive a nivel profesional y personal. El cantante mexicano regresó a un escenario tapatío la noche del sábado, con Jaripeo sin fronteras junto a su hermano Antonio y sus hijos, Leonardo y Ángela. El intérprete y productor charló minutos antes de comenzar el show, y comentó sobre varios temas: el asunto de Christian Nodal y sus problemas con su ex disquera; la bioserie que planea y la manera de llevar la carrera de sus hijos.

Jaripeo sin fronteras regresó a la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, ante un lleno permitido por la mesa de salud de Jalisco, y algunas fallas técnicas al final del espectáculo, pero que la gente celebró el regreso de la familia Aguilar.

El hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre dijo estar preparado para apoyar a sus hijos en sus carreras como solistas, porque siempre han demostrado ser un familia muy unida.

“Mis hijos llevan más de 10 años en entrenamiento y ya tiene su nombre propio, ya no es el hijo o la hija de... es una carrera de resistencia más que de velocidad. Nos tocó la fortuna de que nos llevamos bien y nos queremos mucho. Hay muchas familias que no pueden trabajar juntas, nosotros si podemos hacerlo, nos divertimos y viajamos mucho. Ha sido muy padre esta etapa; ahorita empiezo una nueva etapa, donde ellos son ya artistas y yo no soy dueño de mis hijos solo fui un instrumento -al igual que su madre- para darles vida, pero la vida de ello es de ellos. Ahora que quiera hacer su propio espectáculo, yo respaldo la decisión... ojalá que sena muchos años que se queden aquí, porque me cobran muy barato (risas)”, dijo Pepe Aguilar.

Jaripeo sin fronteras regresó a Guadalajara. Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar brindaron un show de más de tres horas.

Jaripeo sin fronteras regresó a Guadalajara. Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar brindaron un show de más de tres horas. (Foto: Gabriela Acosta.)

Christian Nodal

Al preguntarle su opinión sobre los problema legales que enfrenta la familia de Christian Nodal con su ex disquera Universal Music comentó, “creo que son dos diferentes tipos de juego: uno se utilizó mucho durante varias décadas que cedieras todo el catálogo de disco para que te produjeran y promovieran. Siempre me pareció un maltrato para el artista pero también ellos te ofrecían (compañías multinacionales) una infraestructura que como artista independiente era importante. Ahora, en estos tiempos, bueno con los teléfonos celulares puedes hacer una compañía disquera”.

Maná y Christian Nodal ‘desahogan’ sus penas con ‘Te lloré un río’

El intérprete de Por mujeres como tú agregó, “ahora bien hay artistas que les gusta tener ese tipo de administraciones que conocen el ambiente artístico a base de que haya una disquera detrás de ellos apapachándoles, según ésto dándole dinero y cosas que cuestan pero la final se las cobran a los artistas. Que mala onda que de repente hay este tipo de cosas que pueden detener la carrera de un artista, pero ya viste que Christian( Nodal) supo hacer las cosas bien y salió de una (Universal Music) a otra (Sony Music) que son similares, ojalá que a la que se metió lo traten bien”.

Ángela Aguilar bromea con su padre

La hija de Pepe Aguilar ha logrado traer al espectáculo de su padre a un público infantil y adolescente, algo que le permite ya comenzar su propia gira como solista con Mexicana Enamorada.

“Voy muy bien con mucho agradecimiento a mi papá por abrirme sus puertas y dejarme trabajar, porque él me está contratando, él es mi empresario (risas), espero no quedarle mal y debiendo. Estoy feliz de la vida y muy contenta por lo que sucedió en Ciudad de México, León y estoy segura que el concierto en el Auditorio Telmex (Guadalajara) también será un sueño”.

La cantante reveló que le interesaría incursionar en la actuación, pero antes tendrá que prepararse con clases para estar 100% segura. Mientras tanto ya prepara su siguiente colaboración con Steve Aoki.

Tributo a Vicente Fernández

La dinastía Fernández prepara un tributo al Charro de Huentitán, en la reciente ceremonia de premios Lo Nuestro, donde no estuvo presente ninguno de los hijos de Vicente Fernández.

“Yo qué voy a saber porque no estuvieron Alejandro o alguien más, porque me invitaron los de Univision-Televisa a hacerles un homenaje, no sé porqué no estuvo la familia; lo que hicimos fue lo mejor que pude hacer porque fue un hombre que admiro y siempre respetaré. Vengo del rancho Los Tre Potrillos estuve con Gerardo y la señora Cuquita, ahí estuvimos y hay un cariño muy grande”, puntualizó el cantante este sábado en Guadalajara.

La familia Aguilar tendrá su propia bioserie

“Antes de que saliera la primera serie de Luis Miguel, la misma compañía que hizo esa serie Gato Grande y MGM, nosotros estuvimos como diez veces negociando, y al final se cayó la negociación. La vida de mi papá, mi mamá y la familia Aguilar abarca tres generaciones y abarca más drama que La rosa de Guadalupe luego se encuentran (padres) y se hace un cuento de hadas, pero al principio fue complicado para los dos. Después llegamos nosotros y les fue peor a los pobres (risas), salimos Toño y yo; ahora mis hijos... cuando salga va a estar buenísima”, relató.

Para concluir con, “acabo de firmar un convenio con un compa que se llama Simon Fuller, este hombre es uno de los productores más importantes en el mundo e hizo la franquicia American idol y ha hecho otras franquicias”.

“Vamos a hacer esa serie, pero sin que tenga que venir una televisora a comprármela, la voy a hacer yo”. — Pepe Aguilar

