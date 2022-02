Samuel Ríos y Valles: el legado cinematográfico del cineasta mexicano

El cineasta Samuel Ríos y Valles nació en la Ciudad de México. Estudió dirección actoral con Judith Weston en L.A. Comedy tools con Steve Kaplan; además, guion con Guillermo Arriaga, Marcela Fuentes Berain y Beatriz Novaro. El cineasta mexicano escribió y dirigió los cortometrajes No me mandes a mi (No me hagas ir) y Los detalles olvidados, fue coguionista, coproductor y director de su ópera prima Los días que no estuve, la última cinta que se estrenó en 2021.

Asesinan al cineasta Samuel Ríos en la colonia Del Valle

El realizador fue asesinado durante un asalto mientras circulaba en su vehículo por la colonia Del Valle de la Ciudad de México, por lo que la comunidad artística lamentó la pérdida del creativo audiovisual.

Los días que no estuve en 2021, estuvo protagonizada por el actor Martín Altomaro, Irene Azuela y Ana Valeria Becerril, misma que participó en Las hijas de abril de Michel Franco. También es fundador de Mastodonte Films, con la cula realizó varios proyectos en conjunto.

Su corto No me mandes a mi, la cual se estrenó en 2012; en dicho filme, no sólo fungió como director, sino también el guión corrió por su cuenta.

[ Rentar de forma rápida y segura nunca fue tan fácil ]

Samuel Ríos y Valles tenía formación como diseñador, también estudió guionismo, producción de cine y producción teatral. Era uno de los pocos directores en México que hace publicidad y cine. Realizó cientos de comerciales para las mejores marcas como Ford, Nestlé, Canon, AT&T y Coca Cola entre muchas otras y para cine ha escrito y dirigido el largometraje “Los días que no estuve” y los cortometrajes “No me mandes a mi” y “Los detalles olvidados”. Es fundador de Mastodonte films en México.

El servicio funerario será este 26 de febrero en J. García López de Miguel Ángel de Quevedo 483 a partir de las 20:00 horas.

Legado cinematográfico

Los días que no estuve.

Los detalles olvidados (corto).

No me mandes a mi (Corto).

PUBLIMETRO TV: