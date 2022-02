Zendaya y Tom Holland están pasando el rato con uno de sus coprotagonistas de “Euphoria”

¡Fue una noche divertida para Tom Holland, Zendaya y sus amigos! Los coprotagonistas de “Spider-Man: No Way Home”, y una de las parejas más sonadas del momento, fueron vistos asistiendo a un partido de hockey de los New York Rangers en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York.

Pero no fue una cita de dos. A Tom y Zendaya se unieron su hermano menor, Harry Holland, y su coprotagonista de “Euphoria”, Hunter Schafer, así como algunos otros amigos. Temprano en el día, Zendaya fue vista comprando en la tienda Bulgari y saliendo a almorzar en el restaurante The Two Hand en SoHo.

Para nadie es un secreto que Tom quiere ser parte de “Euphoria” y su romance con Zendaya lo acerca más a esa posibilidad. El actor recientemente dio a conocer sus sentimientos en una entrevista, compartiendo previamente que visitó el set alrededor de 30 veces mientras su coprotagonista de Spider-Man , Zendaya , estaba filmando. Para aumentar la intriga, Tom fue visto recientemente “al acecho” en una foto del elenco con el equipo de East Highland.

¿Tom Holland podría sumarse a “Euphoria”?

Dada la química palpable en pantalla entre Zendaya y Tom, no sorprende que los fanáticos quieran que suceda este cruce, y resulta que el elenco de “Euphoria” también está muy interesado en la idea. En una entrevista con IMDb, varios miembros del elenco opinaron sobre la idea de que Tom se una a la exitosa serie de HBO.

Nika King, quien da vida a Leslie la madre de Rue, sugirió una escena interesante. Tom deberá traer a Spider-Man a Euphoria en una secuencia de fantasía. Sydney Sweeney, también conocida como Cassie Howard en la serie, aseguró que también está lista para que el afamado Tom se ponga el traje de Spidey y salve el día.

Maude Apatow estuvo de acuerdo y sugirió que debería haber un episodio cruzado que traiga a Spider-Man a la vida cotidiana de los adolescentes de Euphoria . “La euforia se encuentra con el MCU”, agregó Sydney. Zendaya, quien anteriormente insinuó que hablaría con la gente de HBO para que esto sucediera, se rió en respuesta: “No sé cómo se sentiría Disney al respecto, ¡pero sí!”. Ya sea que Tom aparezca con un traje de Spidey (¿brillante, tal vez?) o como un estudiante regular de East Highland, una cosa está clara: Todos quieren que Tom se sume a “Euphoria”.