Christian Nodal confiesa que se vengó de alguien le había “pagado mal”

A pesar que ya han pasado un par de semanas desde el rompimiento entre Christian Nodal y Belinda, las noticias sobre su separación siguen siendo tendencia en las redes sociales y en diversos portales. Y esta vez el reflector se lo lleva el cantante, puesto que en uno de sus más recientes conciertos reveló que se había vengado de alguien que le había “pagado mal”, dejando a sus fans con muchas dudas al respecto.

La ruptura de la relación de Belinda y Christian Nodal se hizo pública el 12 de febrero a través de un comunicado del cantante en su historia de Instagram en el que anunciaba que ambos tomarían caminos separados y que se deseaban lo mejor. Pero según sus seguidores, el mexicano no fue precisamente sincero con esa declaración

La confesión de Christian Nodal sobre un amor que le pagó mal

En uno de sus últimos conciertos que realizó en su gira por Latinoamérica, Christian Nodal conversó brevemente con sus fanáticos antes de interpretar uno de sus temas. En la plática, el cantante habló de que no siempre ha tenido buena suerte en el amor, alegando que es algo que “sabe feo”.

“¿A alguien de ustedes le han pagado mal en el amor? A mí también”, reveló Nodal en el concierto.

Seguidamente, habló sobre la venganza, dejándole saber a los asistentes a su concierto que no creé que sea la mejor manera de desahogarse. Sin embargo, el cantante recordó que en una de las ocasiones en las que le rompieron el corazón sí optó por vengarse, asegurando que lo hizo en grande.

“La cuestión va que, como decía el chavo, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Pero ustedes ya saben lo feo que es eso ¿no? Entonces les cuento que me vengué, y me vengué bien”, dijo justo antes de comenzar a interpretar el siguiente tema de su concierto.

Su siguiente canción fue “No te contaron mal”, un tema que precisamente habla de infidelidad y venganza. “No te contaron mal. No te voy a negar. Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí nomás”, cantó Nodal después de sus declaraciones anteriores.

La reacción de sus seguidores

A propósito de esta reciente declaración de Christian Nodal en uno de sus conciertos, varios de sus seguidores comenzaron a comentar en las diversas publicaciones que se han hecho sobre este video, con teorías que le dan forma a las declaraciones del cantante mexicano.

La mayoría de los comentarios se inclinan por el hecho de que se trata de nada más y nada menos que de Belinda. Sin embargo, se desconoce qué tipo de venganza tomó en contra de su expareja: “Eso es para Belinda fijo”, “Nodal no se quedó quieto y le dio lo suyo a Beli” y “Ardido por la separación de Belinda le vino a hacer daño a la muchacha”.

Por otro lado, otro grupo de internautas opina que si bien admite que se vengó de una de sus parejas anteriores, no estaba hablando de Belinda sino de alguna de ellas que lo hizo inspirarse en escribir la canción: “No manchen, no es para Beli si esa canción el la compuso hace varios años” y “No se vengó de Belinda sino de otra chava que le rompió el corazón antes”.

También están aquellos que creen que solo fue parte del espectáculo para hacer su concierto más interesante con una historia que enlazara a su siguiente canción: “No ese wey lo que quería era dar drama en el teatro para vender más”.

Su reciente acción misteriosa

A través de algunas publicaciones recientes, Christian Nodal ha dejado un par mensajes en su cuenta de Instagram en relación a su rompimiento con Belinda. De hecho varios de sus seguidores han interpretado que se tratan de indirectas que reflejan que ahora su vida es mejor y más tranquila.

Pero una vez que se hizo más eco de este tipo de comentarios, el cantante sorprendió a sus seguidores de la red social eliminando todas sus publicaciones. De momento solo permanece una en su feed: la imagen en la que aparece Speedy González mostrando una pose de orgullo y valentía, la cual publicó el 17 de septiembre de 2018.

Cabe destacar que el mexicano ha bloqueado los comentarios en la publicación. Sin embargo, hasta el momento ha recibido más de 430.000 “me gusta”.

Te recomendamos en video: