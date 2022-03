José Manuel Figueroa: ‘no hay ningún problema con la familia Aguilar’, aclaró el hijo de Joan Sebastian

El cantante José Manuel Figueroa se mantiene en constante movimiento, tanto en la música como en proyecto personales. Por ahora, prepara el lanzamiento de nuevos materiales discográficos, que incluye un disco de duetos con temas de Joan Sebastian pero con intérpretes que nunca realizaron una colaboración con “El rey del jaripeo”.

“Estoy en eso y con los artistas que estamos invitando como Carlos Rivera y Christian Nodal para los duetos. He estado escuchando el disco completamente para sacar las tesituras de cada cantante, como Laura Pausini, Carlos Vives y Carla Morrison, estamos buscando artistas que no hicieron duetos con Joan Sebastian, ojalá que puedan acompañarnos porque sería un honor y mi padre estaría muy contento de que canten su música. Además es una oportunidad de brincar a otros mercados”, dijo José Manuel Figueroa.

Sobre si estaría invitado Pepe Aguilar, también comentó: “sé que se le invitó a participar en un disco de duetos de Joan Sebastian, y él dijo que no, que tenía su propio proyecto, de ahí se derivaron una serie de rumores”.

Hace varios días surgió una información de que existía una enemistad con la familia Aguilar por la grabación de algunos de los éxitos de Joan Sebastian.

“No sé si soy el indicado o el apropiado de hablar de eso, porque no soy abogado ni estoy en la compañía disquera, pero lo que si me queda claro es que no hay ningún problema con la familia Aguilar. Hay ciertos compromisos que como heredero, hijo de... o dueños de la obra de Joan Sebastian tenemos la obligación de cumplir con sus adeudos y recibir bienes o males; si hay adeudos en hacienda hay que pagarlos, si hay contratos firmados especialmente por mi padre, pues hay que cumplirlos. En el caso de la compañía disquera donde mi padre tiene que cumplir cierta cantidad de discos, pues no es que se limite a cantar canciones de Joan Sebastian en vivo, más bien si quieres monetizar la música de Joan Sebastian, eso afecta con los compromisos de mi padre. Por ejemplo, yo puedo cantar Tatuajes las veces que quiera ya sea en el Zóclalo, en shows a caballo o boleando zapatos, el problema es que si quiero grabar la canción y va a interrumpir con la producción que Joan Sebastian tiene pendiente con su compañía habrá problemas”, señaló el hijo del fallecido Joan Sebastian.

¿Viene boda?

José Manuel Figueroa ha declarado que se encuentra muy enamorado de la conductora Marie Claire Harp, y que si estaría dispuesto a darle un anillo de compromiso como el que Christian Nodal dio a Belinda.

“No había conocido la fidelidad como la conocí como mi compañía disquera y Marie Claire. ¿Por qué no darle un buen regalo? Me va a doler vender dos o tres caballos pero yo creo que la propuesta de matrimonio solo debe ser una vez en la vida y porqué no darle todo”.

