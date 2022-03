Iron Maiden anuncia cambios en su gira ante la situación en Ucrania

Iron Maiden está al pendiente de lo que sucede en el mundo, no solo por la pandemia sino por el conflicto entre Ucrania y Rusia, este último ya generó algunas cancelaciones dentro de Legacy Of The Beast World Tour 2022. La legendaria agrupación tuvo que borrar de su calendario fechas de sus presentaciones en Europa, debido al tema de la guerra.

“Lamentamos mucho anunciar que debido a la situación actual en Ucrania, los promotores cancelaron los dos shows de Iron Maiden programados para el 29 de mayo en Kiev y el 1 de junio en Moscú en el Legacy Of The Beast World Tour 2022. Los poseedores de entradas para ambos espectáculos serán informados por los respectivos promotores sobre los reembolsos en el momento oportuno. Nuestra prioridad es, y siempre será, la seguridad de nuestros fans”, comunicaron a través de sus redes sociales.

Tras el anuncio sus seguidores mandaron mensajes como, “Alto a la guerra”, “Oraciones para Ucrania”, “¡Manténganse a salvo fanáticos de Iron Maiden en Ucrania! Estamos orando por todos ustedes”, “Más bien esperaba que Iron Maiden pudiera hacer en Kiev lo que Bruce hizo en Sarajevo”

“En un momento tan difícil, el apoyo de tu banda favorita es simplemente necesario, pero al contrario, estamos siendo abandonados, es muy triste todo!!!” — Roman Sakharov

Legacy Of The Beast Tour ha sido aclamado por los fanáticos y los medios de comunicación como el show más extravagante y visualmente espectacular que ha presentado la banda hasta la fecha.

La gira presenta lo mejor de sus 46 años de exitosa carrera musical entre los que se encuentran 2 Minutes To Midnight, The Trooper, Run To The Hills, The Number Of The Beast, Fear Of The Dark, Flight Of Icarus, The Evil That Men Do, Hallowed By The Named, Sign Of The Cross, entre otros clásicos.

Iron Maiden se acerca a México

Tienen programado iniciar su gira el 22 de mayo en Croacia, para luego seguir por Serbia, Rumania, Finlandia, Hungría, Reino Unido, Franca y Suiza, entre otros. Para en octubre pisar México con un concierto el 7 de septiembre en el Foro Sol.

“Haremos un par de cambios en la producción y el setlist para incluir algunas canciones de nuestro nuevo álbum Senjutsu. Además, estamos haciendo que la versión 2022 de Legacy Of The Beast sea aún más emocionante y espectacular que el aclamado show original, pero pueden estar seguros de que todavía presentaremos todos los “éxitos” y los elementos clave de la gira original: la avioneta Spitfire, Icarus, infierno, lanzallamas, pirotecnia y más. Pero sacudiremos un poco al soldado Eddie quién tendrá una competencia seria en el nuevo mundo de Senjutsu, que estamos agregando”, señaló la banda.

